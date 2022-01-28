Коврижка с хурмой и финиками – рецепт ароматной выпечки, которая удивит своим ароматом

И сделает это благодаря мускатному ореху и гвоздике. Коврижка или мягкое печенье получается сочным, что обеспечит присутствие пюре из хурмы

Коврижка с хурмой и финиками / Фото: instagram.com/goldgiaro

Выпечка с хурмой – актуальная зимняя выпечка, это могут быть и торты, и тарты, и многое тому подобное.

Эта коврижка или мягкое печенье получится темным, все дело в измельченных в блендере или ножом финиках. Их, кстати, нужно замочить в горячей воде.

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Украсит печенье глазурь, она же его и пропитает. Сделать ее нужно из сока лимона и сахарной пудры.

В рецепте от фудблогера aleksa_zhovnirпюре из хурмы. Нужно очистить фрукты и измельчить до этого состояния.

Коврижка с хурмой, финиками и пряностями⠀

Коврижка с хурмой, финиками и пряностями⠀ / Фото: instagram.com/aleksa_zhovnir/

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Ингредиенты:⠀

2 стакана муки;⠀

по 1 ч. л. корицы, соды и соли;

по 0,5 ч. л. мускатного ореха, гвоздики;

1 стакан пюре хурмы;⠀

200 г фиников; ⠀

по 0,5 стакана растительного масла и сахара; ⠀

3 ст. л. лимонного сока;⠀

1 яйцо;⠀

150 г сахарной пудры.⠀

Здесь найдете рецепт сочных сырников с хурмой к завтраку.

Как приготовить:

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