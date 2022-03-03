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Красивые, сочные, недорогие – простой рецепт морковных котлет

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 марта, 14:28
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Котлеты замешиваются на манке., дайте ей время набухнуть после того, как она соединится с морковью. Жарить нужно под крышкой
Морковные котлеты
Морковные котлеты / Фото: Depositphotos

Котлеты из разряда легких и простых – это нежные из куриного филе и овощные.

Для морковных нужна манка, с ней они будут воздушней. Обязательно добавьте немного свежего или сушеного чеснока.

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Рецепт нашли на странице украинского фудблогера sf_delight. Она советует отжать лишний сок после того, как вы ее натрете.

Морковные котлеты

Морковные котлеты
Морковные котлеты / Фото: instagram.com/sf_delight/

Ингредиенты:

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  • морковь – 300 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • манка – 30 г;
  • чеснок гранулированный – 0,5 ч. л.;
  • итальянские травы – 0,5 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

Здесь читайте рецепт котлет из крабовых палочек с крекером.

Как приготовить:

  1. Морковь натереть на мелкой терке добавить яйцо и хорошо перемешать.
  2. Добавить все специи и манку, еще раз все хорошо перемешать. Дать постоять 10 минут.
  3. Сформировать котлеты и обжарить на подсолнечном масле. Первые несколько минут нужно жарить под крышкой, чтобы котлеты хорошо прожарились.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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