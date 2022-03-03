Красивые, сочные, недорогие – простой рецепт морковных котлет

Морковные котлеты / Фото: Depositphotos
Котлеты из разряда легких и простых – это нежные из куриного филе и овощные.
Для морковных нужна манка, с ней они будут воздушней. Обязательно добавьте немного свежего или сушеного чеснока.
Рецепт нашли на странице украинского фудблогера sf_delight. Она советует отжать лишний сок после того, как вы ее натрете.
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Морковные котлеты
Морковные котлеты / Фото: instagram.com/sf_delight/
Ингредиенты:
- морковь – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- манка – 30 г;
- чеснок гранулированный – 0,5 ч. л.;
- итальянские травы – 0,5 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу.
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Как приготовить:
- Морковь натереть на мелкой терке добавить яйцо и хорошо перемешать.
- Добавить все специи и манку, еще раз все хорошо перемешать. Дать постоять 10 минут.
- Сформировать котлеты и обжарить на подсолнечном масле. Первые несколько минут нужно жарить под крышкой, чтобы котлеты хорошо прожарились.