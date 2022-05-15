Красивый закусочный торт из кабачков – используем или майонез, или сметану

Из кабачков можно приготовить много чего вкусного и необычного. Попробуйте спагетти – отличный гарнир или основное блюдо.
Этот торт закусочный, практически праздничный. Помидоры попадают между коржей и становятся украшением.
Для разнообразия можно использовать тертый твердый сыр, вареные яйца. После формовки торту нужно настояться минимум 30 минут.
Рецепт с канала Tasty Food.
Закусочный торт из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки – 6 шт.;
- пучок укропа;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 5 ст. л.;
- соль, перец.
Для начинки:
- помидоры – 4 шт.;
- майонез или сметана – 200 г;
- чеснок – 4 зуб.
Способ приготовления:
- Кабачки вымыть и натереть. Посолить и отжать, если много жидкости.
- Помидоры нарезать кольцами.
- В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать.
- К кабачкам вбить яйца и добавить нарезанный укроп. Добавить муку и снова перемешать.
- Жарить кабачковые блины (толщина 3-4 мм) на разогретом масле. Каждый выложить на салфетку.
- Когда уйдет лишнее масло, сформировать торт – обмазать каждый блин майонезом, выложить помидоры.
- Дать настояться 25-30 минут.
Как вкусно пожарить кабачки с майонезом и чесноком – читайте здесь.