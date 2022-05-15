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Красивый закусочный торт из кабачков – используем или майонез, или сметану

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 мая, 14:15
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К крему из майонеза или сметаны можно добавить измельченный чеснок и мелко натертые вареные яйца. Между коржами выкладываются кольца помидоров
Закусочный торт из кабачков
Закусочный торт из кабачков

Из кабачков можно приготовить много чего вкусного и необычного. Попробуйте спагетти – отличный гарнир или основное блюдо.

Этот торт закусочный, практически праздничный. Помидоры попадают между коржей и становятся украшением.

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Для разнообразия можно использовать тертый твердый сыр, вареные яйца. После формовки торту нужно настояться минимум 30 минут.

Рецепт с канала Tasty Food.

Закусочный торт из кабачков

Закусочный торт из кабачков
Закусочный торт из кабачков

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Ингредиенты:

  • кабачки – 6 шт.;
  • пучок укропа;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 5 ст. л.;
  • соль, перец.

Для начинки:

  • помидоры – 4 шт.;
  • майонез или сметана – 200 г;
  • чеснок – 4 зуб.

Способ приготовления:

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  1. Кабачки вымыть и натереть. Посолить и отжать, если много жидкости.
  2. Помидоры нарезать кольцами.
  3. В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать.
  4. К кабачкам вбить яйца и добавить нарезанный укроп. Добавить муку и снова перемешать.
  5. Жарить кабачковые блины (толщина 3-4 мм) на разогретом масле. Каждый выложить на салфетку.
  6. Когда уйдет лишнее масло, сформировать торт – обмазать каждый блин майонезом, выложить помидоры.
  7. Дать настояться 25-30 минут.

Как вкусно пожарить кабачки с майонезом и чесноком – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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