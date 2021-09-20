Красный рис Чарльстон – идея для полноценного яркого обеда

А чтобы этот обед стал еще и сытным, то подавать его можно с колбасой, запеченной курицей или мясом. Рис готовится в несколько этапов – сначала варится, потом запекается в томатной пасте