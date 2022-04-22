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Красочный, но простой омлет тамагояки – его едят по утрам японцы

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 апреля, 07:05
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За счет того, что он готовится тонкими слоями, это делается просто, тамагояки получается сочным и безусловно красивым. Нужна ложка молока, лук и морковь
Японский омлет тамагояки на завтрак
Японский омлет тамагояки на завтрак / Фото: instagram.com/venera.nwk

Продолжаем знакомиться с омлетной картой мира, тем самым устраивая себе необычные завтрака. О турецкой яичнице менемен мы писали, теперь узнаем, что любят есть по утрам японцы.

Как видно на фото, тамагояки слоеный. Это достигается за счет того, что яичная смесь попадет на сковороду тонким слоем, а потом в процессе жарки завернется в рулет.

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На канале Всегда Вкусно! предлагают взять морковь, репчатый и зеленый лук. Понятно, что этот набор продуктов можно, а, скорее, нужно расширять.

Японский омлет тамагояки

Японский слоеный омлет с овощами
Японский слоеный омлет с овощами / Фото: Всегда Вкусно!

Ингредиенты:

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  • яйца – 3 шт.;
  • зеленый лук, морковь, лук – по вкусу;
  • молоко – 1 ст. л.;
  • соль, перец.

Если хочется омлет посытнее, приготовьте датский. Для него нужны ветчина или бекон.

Как приготовить:

  1. Морковь и репчатый лук нарезать мелко.
  2. Яйца слегка взбить, процедить через ситечко. Добавить молоко, соль и перец. Перемешать.
  3. К яйцам добавить овощи и нарезанный зеленый лук.
  4. Сковороду разогреть с растительным маслом.
  5. Половником тонким слоем вылить первую партию массы. Готовить на слабом огне одну-две минуты.
  6. С помощью лопатки скрутить яичный блин до половины. На пустое место в сковороде налить вторую часть яичной смеси. Жарить несколько минут. Несколько раз завернуть рулет снова. И так до конца яичной смеси.

Из видео станет понятно, как формировать на сковороде омлет тамагояки.

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Рецепт любимого омлета из детства, как в детском саду, найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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