Рецепт крошечных оладий к завтраку – самых популярных и милых в Instagram

Тесто для оладий замешивается на кефире. Чтобы достичь такого размера, тесто нужно отсаживать с помощью кондитерского мешка или плотного пакета с прорезью

Мини-оладьи - рецепт / Фото: instagram.com/alena.lishafai

Есть абсолютная уверенность, что этот способ приготовления обычных оладий станет вашим постоянным. Они очень эффектно выглядят благодаря своему крошечному размеру.

Конечно, жарить их нужно чуть дольше, но это не испортит общего впечатления. Фудблогер alena.lishafai предлагает отсаживать тесто на сковороду с помощью кондитерского мешка.

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Чтобы все получилось идеально, здесь найдете 7 правил для вкусных оладий.

Мини-оладьи

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Кефир комнатной температуры – 200 мл

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Ванилин – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Как приготовить:

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