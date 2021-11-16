Рецепт крошечных оладий к завтраку – самых популярных и милых в Instagram

Есть абсолютная уверенность, что этот способ приготовления обычных оладий станет вашим постоянным. Они очень эффектно выглядят благодаря своему крошечному размеру.
Конечно, жарить их нужно чуть дольше, но это не испортит общего впечатления. Фудблогер alena.lishafai предлагает отсаживать тесто на сковороду с помощью кондитерского мешка.
Чтобы все получилось идеально, здесь найдете 7 правил для вкусных оладий.
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Мини-оладьи
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Кефир комнатной температуры – 200 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Ванилин – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Как приготовить:
- Кефир, яйцо, ванилин и сахар смешать.
- В другой посуде смешать муку, соду и соль. Просеять сухие ингредиенты в жидкие и вымешать.
- Наполнить тестом кондитерский мешок и отрезать кончик.
- Жарить на среднем огне, отсадив оладьи по 2 см в диаметре.