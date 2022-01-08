Кубинский сэндвич к чаю – удивительное сочетание сладкого и солоноватого вкусов

Сочетание сладкого и соленого – отличительная черта кубинской кухни. Таким образом кубинцы готовят практически все свои блюда. Этот сэндвич с необычным вкусовым сочетанием стал практически национальной гордостью.
В конце 1920-ых годов в Гаване жила красавица по имени Елена Руз. Сейчас бы ее назвали активной светской львицей.
Однажды Елена зашла в местный ресторан и попросила сэндвич, где была бы индейка, сливочный сыр и немного клубничного джема. Слава о нем разлетелась очень быстро, попробовать его в кубинских кафе можно и сегодня.
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Как правило, сэндвич Елены Руз едят во время послеобеденного чая, он отличается своей аккуратностью и слаженностью. А мы знаем, что сэндвичи бывают разными, чего стоит американский "Неряха Джо".
В рецепте The New York Times грудку индейки предлагают брать копченную, отварную или запеченную.
Сэндвич Елены Руз – рецепт
Ингредиенты:
- тостерный хлеб;
- 2 ст. л. сливочного сыра плюс еще по необходимости;
- 150 г нарезанной грудки индейки;
- 1 ½ ст. л. клубничного джема;
- 1 ч. л. несоленого сливочного масла.
Как приготовить:
- Один ломтик хлеба выложите намажьте сливочным сыром. Выложите индейку сверху сливочного сыра. Важно не переполнять сэндвич ингредиентами. Слегка намажьте индейку клубничным джемом. Накройте вторым ломтиком хлеба.
- В сковороде растопите сливочное масло. Положите бутерброд и надавите на него лопаткой. Готовьте, пока нижний ломтик слегка не поджарится.
- Переверните бутерброд и повторите с другой стороной. Снимите со сковороды, разрежьте по диагонали и сразу подавайте.
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