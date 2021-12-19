Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🎅 День Святого Николая 🌲 Главная елка страны

Блюдо к празднику

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Курица Маренго в томатном соусе – рецепт императорского блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
19 декабря, 18:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Императорского, потому что придумано поваром Наполеона Бонапарта по поводу победы над австрийцами недалеко от итальянского городка Маренго
Курица Маренго
Курица Маренго / Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Интересно, хотя сам Наполеон к курице относился скептически. Но это не помешало его повару придумать и кормить императора всем известным фрикасе.

Маренго – это небольшой городок в Италии. Во всяком случае, он был там во времена Наполеона.

Реклама

Неподалеку его войска разгромили армию Австрии. По этому поводу повару было поручено приготовить что-нибудь праздничное.

И приготовили. Из того, что было. Это курица, белое сухое вино и немного овощей.

Сейчас курица Маренго больше для домашней кухни, но обязательно понравится тем, кто любит куриное мясо в разных интерпретациях.

Реклама

Фублогер svetlana_foodphoto предлагает брать разные части курицы и обязательно без кожи.

Курица Маренго

Ингредиенты:

  • Курица (куски без кожи) – 1 кг
  • Лук – 1 шт.
  • Шампиньоны – 10 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Вино белое сухое – 100 г
  • Бульон или вода – 200 г
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Мука
  • Специи для курицы
  • Соль, перец, сахар
  • Базилик, розмарин
  • Зелень для подачи

Как приготовить:

Реклама
  1. Курицу обвалять в муке со специями, обжарить, переложить в кастрюлю (сотейник), приправить солью и перцем.
  2. Для соуса в той же сковороде, где обжаривалась курица, обжарить раздавленный чеснок, лук, порезанный полукольцами, добавить вино, бульон, томатную пасту, соль перец, 1 ч. л. сахара. Тушить несколько минут.
  3. На курицу выложить шампиньоны пластинками, сверху залить томатным соусом, положить базилик и розмарин и тушить под закрытой крышкой 40-50 минут.
  4. Подавать в соусе, посыпать зеленью.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять