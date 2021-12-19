Курица Маренго в томатном соусе – рецепт императорского блюда

Интересно, хотя сам Наполеон к курице относился скептически. Но это не помешало его повару придумать и кормить императора всем известным фрикасе.
Маренго – это небольшой городок в Италии. Во всяком случае, он был там во времена Наполеона.
Неподалеку его войска разгромили армию Австрии. По этому поводу повару было поручено приготовить что-нибудь праздничное.
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И приготовили. Из того, что было. Это курица, белое сухое вино и немного овощей.
Сейчас курица Маренго больше для домашней кухни, но обязательно понравится тем, кто любит куриное мясо в разных интерпретациях.
Фублогер svetlana_foodphoto предлагает брать разные части курицы и обязательно без кожи.
Курица Маренго
Ингредиенты:
- Курица (куски без кожи) – 1 кг
- Лук – 1 шт.
- Шампиньоны – 10 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Вино белое сухое – 100 г
- Бульон или вода – 200 г
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Мука
- Специи для курицы
- Соль, перец, сахар
- Базилик, розмарин
- Зелень для подачи
Как приготовить:
- Курицу обвалять в муке со специями, обжарить, переложить в кастрюлю (сотейник), приправить солью и перцем.
- Для соуса в той же сковороде, где обжаривалась курица, обжарить раздавленный чеснок, лук, порезанный полукольцами, добавить вино, бульон, томатную пасту, соль перец, 1 ч. л. сахара. Тушить несколько минут.
- На курицу выложить шампиньоны пластинками, сверху залить томатным соусом, положить базилик и розмарин и тушить под закрытой крышкой 40-50 минут.
- Подавать в соусе, посыпать зеленью.
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