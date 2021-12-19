Курица Маренго в томатном соусе – рецепт императорского блюда

Императорского, потому что придумано поваром Наполеона Бонапарта по поводу победы над австрийцами недалеко от итальянского городка Маренго

Курица Маренго / Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Интересно, хотя сам Наполеон к курице относился скептически. Но это не помешало его повару придумать и кормить императора всем известным фрикасе.

Маренго – это небольшой городок в Италии. Во всяком случае, он был там во времена Наполеона.

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Неподалеку его войска разгромили армию Австрии. По этому поводу повару было поручено приготовить что-нибудь праздничное.

И приготовили. Из того, что было. Это курица, белое сухое вино и немного овощей.

Сейчас курица Маренго больше для домашней кухни, но обязательно понравится тем, кто любит куриное мясо в разных интерпретациях.

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Фублогер svetlana_foodphoto предлагает брать разные части курицы и обязательно без кожи.

Курица Маренго

Ингредиенты:

Курица (куски без кожи) – 1 кг

Лук – 1 шт.

Шампиньоны – 10 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Вино белое сухое – 100 г

Бульон или вода – 200 г

Томатная паста – 2 ст. л.

Мука

Специи для курицы

Соль, перец, сахар

Базилик, розмарин

Зелень для подачи

Как приготовить:

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