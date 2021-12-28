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Курица на Новый год-2022: лучшие начинки и правильные специи к ней

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
28 декабря, 11:38
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В отличие от другой птицы, курицу достаточно подержать в соленаде несколько часов. Чтобы она получилась сочной, под кожу можно положить кусочки сливочного масла с измельченным чесноком, карри, свежим розмарином
Лучшие маринады для курицы на основе йогурта, имбиря и сока цитрусовых, меда и горчицы
Лучшие маринады для курицы на основе йогурта, имбиря и сока цитрусовых, меда и горчицы / Фото: Depositphotos

Если в вашей морозилке лежит курица и ждет своего времени, чтобы попасть в центр новогоднего стола, этот материал пригодится обязательно.

В отличие от индейки, у которой тоже есть свои личные тонкости приготовления, курица готовится быстрее. Ну и проще.

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Ниже узнаем, какие специи советуют профессионалы для этой птицы, что положить внутрь перед выпеканием и как не испортить блюдо.

Температура и время запекания

Для этого существует золотое правило: 30-40 минут на килограмм курицы.

Температура в 200 градусов – это достаточно. Некоторые хозяйки увеличивают огонь, чтобы получить золотистую корочку.

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Важно периодически поливать соком курицу во время приготовления.

Чтобы курица получилось сочной, нужно

Не только поливать ее же соком, бульоном или маринадом. Можно использовать сливочное масло с измельченным чесноком, зирой, карри. Эта смесь помещается под кожицу птицы.

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Идеальные маринады и специи для курицы

Лучшие маринады для курицы на основе йогурта, имбиря и сока цитрусовых, меда и горчицы
Лучшие маринады для курицы на основе йогурта, имбиря и сока цитрусовых, меда и горчицы / Фото: Depositphotos

Одним из лучших считается имбирно-цитрусовый. Нужно взять 3 сантиметра тертого корня имбиря, сок апельсина, сок половины лимона, несколько пропущенных через пресс зубчиков чеснока, соль, перец по вкусу.

В таком маринаде курица должна пробыть не менее одного часа.

Еще один маринад на основе натурального йогурта. На 150 граммов продукта нужно по одной чайной ложке розмарина, несколько измельченных зубчиков чеснока и совсем немного прованских трав. Соль и перец добавляйте по вкусу.

Что касается специй и других усилителей вкуса, то идеальны для курицы в духовке названный выше чеснок, кориандр, смесь перцев, мед и горчица, карри.

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Начинки для курицы в духовке

  • Курага, изюм, полуготовый рис и немного зиры, карри.
  • Нарезанная айва, красный лук, сваренный до готовности булгур, прованские травы.
  • Слегка обсушенный и нарезанный хлеб, куриная печень, припущенный на сковороде чеснок и яблоки.
  • Лук, шампиньоны, предварительно обжаренные, и тертый твердый сыр.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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