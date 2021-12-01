Курица в соусе из йогурта и грибов – вариант для вкусного завершения дня

И не только вкусного, курица остается одной из оптимальных для легкого ужина. Нужно филе, свежие и сушеные грибы, которые предварительно нужно замочить в теплой воде

Курица в сливочно-грибном соусе / Фото: www.eatthis.com

Одно из самых известных блюд с курицей, которая готовится в сковороде, – это французское фрикасе.

Курица от Еatthis.com тоже тушится вместе с грибами, свежими и сушеными, и греческим йогуртом. Именно он придаст сливочный аромат блюду.

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В оригинальном рецепте есть 50 мл хереса, мы предлагаем заменить его белым сухим вином.

Куриное филе в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

4 небольших куриных грудки без кожицы;

1 средний лук-шалот, измельченный;

3 зубчика чеснока, измельченные;

250 г грибов, нарезанных;

50 мл белого сухого вина;

50 г сушеных грибов, замоченные в теплой воде в течение 15 минут;

100 мл куриного бульона;

50 г греческого йогурта;

оливковое масло, соль, перец.

Как приготовить:

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