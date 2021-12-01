Курица в соусе из йогурта и грибов – вариант для вкусного завершения дня

Одно из самых известных блюд с курицей, которая готовится в сковороде, – это французское фрикасе.
Курица от Еatthis.com тоже тушится вместе с грибами, свежими и сушеными, и греческим йогуртом. Именно он придаст сливочный аромат блюду.
В оригинальном рецепте есть 50 мл хереса, мы предлагаем заменить его белым сухим вином.
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Куриное филе в сливочно-грибном соусе
Ингредиенты:
- 4 небольших куриных грудки без кожицы;
- 1 средний лук-шалот, измельченный;
- 3 зубчика чеснока, измельченные;
- 250 г грибов, нарезанных;
- 50 мл белого сухого вина;
- 50 г сушеных грибов, замоченные в теплой воде в течение 15 минут;
- 100 мл куриного бульона;
- 50 г греческого йогурта;
- оливковое масло, соль, перец.
Как приготовить:
- Нагрейте оливковое масло на сильном огне в глубокой сковороде. Приправьте курицу солью и черным перцем.
- Добавьте курицу в сковороду и обжарьте около 3 минут до золотистой корочки с двух сторон. Выложите в тарелку.
- Добавьте в сковороду лук-шалот, чеснок и грибы, обжаривайте около 3 минут, пока грибы не подрумянятся. Приправьте солью и черным перцем.
- Добавьте вино и готовьте в течение 1 минуты. Добавьте сушеные грибы (и жидкость, в которой они замачивались), куриный бульон.
- Убавьте огонь до минимума и верните курицу в сковороду. Готовьте 8-10 минут.
- Добавьте йогурт и готовьте до однородности соуса.
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