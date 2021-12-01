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Курица в соусе из йогурта и грибов – вариант для вкусного завершения дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 декабря, 18:01
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И не только вкусного, курица остается одной из оптимальных для легкого ужина. Нужно филе, свежие и сушеные грибы, которые предварительно нужно замочить в теплой воде
Курица в сливочно-грибном соусе
Курица в сливочно-грибном соусе / Фото: www.eatthis.com

Одно из самых известных блюд с курицей, которая готовится в сковороде, – это французское фрикасе.

Курица от Еatthis.com тоже тушится вместе с грибами, свежими и сушеными, и греческим йогуртом. Именно он придаст сливочный аромат блюду.

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В оригинальном рецепте есть 50 мл хереса, мы предлагаем заменить его белым сухим вином.

Куриное филе в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

  • 4 небольших куриных грудки без кожицы;
  • 1 средний лук-шалот, измельченный;
  • 3 зубчика чеснока, измельченные;
  • 250 г грибов, нарезанных;
  • 50 мл белого сухого вина;
  • 50 г сушеных грибов, замоченные в теплой воде в течение 15 минут;
  • 100 мл куриного бульона;
  • 50 г греческого йогурта;
  • оливковое масло, соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Нагрейте оливковое масло на сильном огне в глубокой сковороде. Приправьте курицу солью и черным перцем.
  2. Добавьте курицу в сковороду и обжарьте около 3 минут до золотистой корочки с двух сторон. Выложите в тарелку.
  3. Добавьте в сковороду лук-шалот, чеснок и грибы, обжаривайте около 3 минут, пока грибы не подрумянятся. Приправьте солью и черным перцем.
  4. Добавьте вино и готовьте в течение 1 минуты. Добавьте сушеные грибы (и жидкость, в которой они замачивались), куриный бульон.
  5. Убавьте огонь до минимума и верните курицу в сковороду. Готовьте 8-10 минут.
  6. Добавьте йогурт и готовьте до однородности соуса.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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