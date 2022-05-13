Куриная печень по-новому: понравится даже тем, кто не ест субпродукты

Кроме печени, нужны морковь, лук, шампиньоны. Этот рецепт не для сковороды, все вместе будет запекаться

Куриная печень в омлете / Фото: Инстаграм

Например, в Германии к куриной печени для сочности добавляют яблоки, называется это все печень по-берлински.

Сочность для этого варианта обеспечат яйца, взбитые со сметаной. Сама же печень будет на подушке из обжаренных лука, моркови и шампиньонов.

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Калнина Наталья говорит, что в таком виде печень с удовольствием съедят те, кто от нее отказывался раньше.

Куриная печень в омлете

Куриная печень в омлете / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

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печень – 600 г;

луковица;

морковь – 2 шт.;

шампиньоны – 200 г;

соль.

Для заливки:

яйца – 3 шт.;

сметана – 200 г

соль, перец.

Как приготовить:

Печень помыть, нарезать. Морковь натереть крупно, лук нарезать мелкими кубиками, грибы – пластинами.. Лук обжарить до мягкости, добавить морковь. Готовить несколько минут. Выложить в форму для запекания, разровнять. Обжарить грибы на сильном огне 3-4 минуты. Выложить на морковь с луком. Обжарить куриную печень 5 минут и выложить на грибы. Яйца вбить с солью, добавить сметану и перемешать. Залить печень. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Подробней об этом рецепте смотрите в видео.

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Здесь читайте, как куриную печень готовят в Чехии.