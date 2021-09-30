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Куриные бедра с огуречно-йогуртовым соусом – красивая находка для ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 сентября, 17:37
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Особенность – это лимоны. Они, нарезанные, запекаются вместе с курицей. Для соуса нужен будет греческий йогурт, немного свежей мяты и молодые огурцы. Подавать курицу с рисом
Куриные бедра в огуречно-йогуртовом соусе
Куриные бедра в огуречно-йогуртовом соусе / Фото: cooking.nytimes.com

Плюс еще одно интересное кулинарное решение для курицы. Если огуречно-йогуртовый соус – это понятное сочетание, к тому же очень распространенное во многих кухнях, то лимоны с курицей могут насторожить. Это действительно неожиданно, но вкусно невероятно – так уверяют авторы рецепта.

Дело в том, что лимоны в процессе обретают более ровный вкус, теряя свою резкую кислоту. Да и йогурт с огурцом умеют сгладить любые резкие вкусовые проявления. Подавать курицу советуют отдельно или с отварным рисом.

Куриные бедра с огуречно-йогуртовым соусом

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Ингредиенты:

  • Куриные бедра – 6-7 шт.
  • Соль, черный перец
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Тимьян, орегано свежий – по 1 ч. л.
  • Хлопья красного перца
  • Оливковое масло
  • Свежая мята
  • Лимон – 1 шт.
  • Греческий йогурт – 200 мл
  • Огурец – 100 г

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 220 градусов. Обильно посолить и поперчить курицу.
  2. В большой миске смешайте 3 измельченных зубчика чеснока, тимьян или орегано, хлопья красного перца и оливковое масло. Добавьте курицу и дольки лимона и перемешайте.
  3. Выложите курицу и лимоны на противне в один слой. Сбрызните еще немного маслом и запекайте, пока курица не станет готовой, 30-35 минут.
  4. Пока курица запекается, смешайте йогурт, тертый огурец и оставшийся измельченный зубчик чеснока в небольшой миске. Приправьте по вкусу солью и перцем. Накройте крышкой и храните в холодильнике до подачи на стол.
  5. Перед подачей выдавите обжаренные дольки лимона по всей курице и при желании посыпьте мятой и хлопьями красного перца. Подавать курицу в соусе из огурца и йогурта и сбрызнуть все оливковым маслом.
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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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