Куриные бедра с огуречно-йогуртовым соусом – красивая находка для ужина

Плюс еще одно интересное кулинарное решение для курицы. Если огуречно-йогуртовый соус – это понятное сочетание, к тому же очень распространенное во многих кухнях, то лимоны с курицей могут насторожить. Это действительно неожиданно, но вкусно невероятно – так уверяют авторы рецепта.
Дело в том, что лимоны в процессе обретают более ровный вкус, теряя свою резкую кислоту. Да и йогурт с огурцом умеют сгладить любые резкие вкусовые проявления. Подавать курицу советуют отдельно или с отварным рисом.
Куриные бедра с огуречно-йогуртовым соусом
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 6-7 шт.
- Соль, черный перец
- Чеснок – 4 зуб.
- Тимьян, орегано свежий – по 1 ч. л.
- Хлопья красного перца
- Оливковое масло
- Свежая мята
- Лимон – 1 шт.
- Греческий йогурт – 200 мл
- Огурец – 100 г
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 220 градусов. Обильно посолить и поперчить курицу.
- В большой миске смешайте 3 измельченных зубчика чеснока, тимьян или орегано, хлопья красного перца и оливковое масло. Добавьте курицу и дольки лимона и перемешайте.
- Выложите курицу и лимоны на противне в один слой. Сбрызните еще немного маслом и запекайте, пока курица не станет готовой, 30-35 минут.
- Пока курица запекается, смешайте йогурт, тертый огурец и оставшийся измельченный зубчик чеснока в небольшой миске. Приправьте по вкусу солью и перцем. Накройте крышкой и храните в холодильнике до подачи на стол.
- Перед подачей выдавите обжаренные дольки лимона по всей курице и при желании посыпьте мятой и хлопьями красного перца. Подавать курицу в соусе из огурца и йогурта и сбрызнуть все оливковым маслом.
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