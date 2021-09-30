Куриные бедра с огуречно-йогуртовым соусом – красивая находка для ужина

Особенность – это лимоны. Они, нарезанные, запекаются вместе с курицей. Для соуса нужен будет греческий йогурт, немного свежей мяты и молодые огурцы. Подавать курицу с рисом

Куриные бедра в огуречно-йогуртовом соусе / Фото: cooking.nytimes.com

Плюс еще одно интересное кулинарное решение для курицы. Если огуречно-йогуртовый соус – это понятное сочетание, к тому же очень распространенное во многих кухнях, то лимоны с курицей могут насторожить. Это действительно неожиданно, но вкусно невероятно – так уверяют авторы рецепта.

Дело в том, что лимоны в процессе обретают более ровный вкус, теряя свою резкую кислоту. Да и йогурт с огурцом умеют сгладить любые резкие вкусовые проявления. Подавать курицу советуют отдельно или с отварным рисом.

Куриные бедра с огуречно-йогуртовым соусом

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Ингредиенты:

Куриные бедра – 6-7 шт.

Соль, черный перец

Чеснок – 4 зуб.

Тимьян, орегано свежий – по 1 ч. л.

Хлопья красного перца

Оливковое масло

Свежая мята

Лимон – 1 шт.

Греческий йогурт – 200 мл

Огурец – 100 г

Как приготовить:

Духовку разогреть до 220 градусов. Обильно посолить и поперчить курицу. В большой миске смешайте 3 измельченных зубчика чеснока, тимьян или орегано, хлопья красного перца и оливковое масло. Добавьте курицу и дольки лимона и перемешайте. Выложите курицу и лимоны на противне в один слой. Сбрызните еще немного маслом и запекайте, пока курица не станет готовой, 30-35 минут. Пока курица запекается, смешайте йогурт, тертый огурец и оставшийся измельченный зубчик чеснока в небольшой миске. Приправьте по вкусу солью и перцем. Накройте крышкой и храните в холодильнике до подачи на стол. Перед подачей выдавите обжаренные дольки лимона по всей курице и при желании посыпьте мятой и хлопьями красного перца. Подавать курицу в соусе из огурца и йогурта и сбрызнуть все оливковым маслом.

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