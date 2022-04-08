Куриные голени в лимонно-луковом соусе – быстрый рецепт бюджетного ужина

Даже самые простые куриные голени или бедра можно превратить в волшебный ужин. Здесь огромная роль отводится соусу и специям в нем.
Для этого исполнения ужина курица попадет в маринад из лука и лимона, побудет в нем некоторое время, обжарится и в конце запечется.
Нарезанные лук и лимон отправляются в духовку вместе с мясом. Свежие помидоры или помидоры в собственном соку можно использовать при подаче или опять же запечь вместе с голенями.
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Кулинарные редакторы Вonappetit.com предлагают приготовить к курице соус на основе феты, натурального йогурта и сока лимона.
Куриные голени в лимонно-луковом соусе
Ингредиенты:
- лимон;
- 6 зуб. чеснока, мелко натертые;
- зелень;
- растительное или оливковое масло;
- 8 шт. куриных бедер или голеней;
- 2 шт. лука, нарезанного полукольцами;
- соль, перец;
- 150 мл йогурта или кефира;
- 2 шт. помидоров или помидоры в собственном соку – по вкусу;
- фета.
Куриные голени или бедра можно превратить в праздничный ужин, то есть запечь их в тесте. Как это сделать – читайте здесь.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Одну половину лимона тонко нарежьте кружками и удалите семена, из другой выдавите сок.
- Соедините чеснок, нарезанную зелень и 100 мл растительного масла.
- Голени помойте, обсушите, добавьте лук и ломтики лимона. Приправьте солью и перцем.
- Обжарьте курицу 5-7 минут, используя масло, в котором была курица.
- Выложите курицу в форму для запекания кожей вверх, полейте соусом и запекайте 15-20 минут.
- Смешайте йогурт, нарезанную фету, если используете. Добавьте сок лимона и соль по вкусу.
- Разложите помидоры на тарелке, посолите. Разложите курицу, лук и ломтики лимона. Полейте соком, в котором готовилась курица.
- Подавайте с соусом из феты и йогурта.