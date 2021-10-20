Куриные грудки с творогом и шпинатом, которые полюбит вся семья

Кроме творога и шпината, нужна моцарелла – это все станет начинкой для курицы. Запекаются грудки под томатной пастой, подавать можно с овощным салатом, пастой или просто так

Куриные грудки с творогом и шпинатом / Фото: www.eatthis.com

Куриные грудки или куриное филе можно приготовить по-разному. И если выбирать полезные ингредиенты, то можно получить вполне диетическое блюдо. Диетическое – не значит что-то пресное, эту курицу с творогом, шпинатом и моцареллой полюбит вся семья.

К тому же эти легкие и вкусные куриные грудки вошли в список полезных блюд сайта о здоровом питании Еatthis.com.

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Куриные грудки с творогом и шпинатом

Ингредиенты (на 4 порции):

450 г куриных грудок;

2 ст. л оливкового масла;

350 г шпинат;

2 измельченных зубчика чеснока;

100 г нежирного творога;

200 г моцареллы измельченной;

1 яичный белок;

200 мл томатного соуса;

2 ст. л. томатной пасты;

Петрушка;

Паста – рассчитывайте по вкусу;

Соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить: