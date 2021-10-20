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Куриные грудки с творогом и шпинатом, которые полюбит вся семья

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
20 октября, 19:01
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Кроме творога и шпината, нужна моцарелла – это все станет начинкой для курицы. Запекаются грудки под томатной пастой, подавать можно с овощным салатом, пастой или просто так
Куриные грудки с творогом и шпинатом
Куриные грудки с творогом и шпинатом / Фото: www.eatthis.com

Куриные грудки или куриное филе можно приготовить по-разному. И если выбирать полезные ингредиенты, то можно получить вполне диетическое блюдо. Диетическое – не значит что-то пресное, эту курицу с творогом, шпинатом и моцареллой полюбит вся семья.

К тому же эти легкие и вкусные куриные грудки вошли в список полезных блюд сайта о здоровом питании Еatthis.com.

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Куриные грудки с творогом и шпинатом

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 450 г куриных грудок;
  • 2 ст. л оливкового масла;
  • 350 г шпинат;
  • 2 измельченных зубчика чеснока;
  • 100 г нежирного творога;
  • 200 г моцареллы измельченной;
  • 1 яичный белок;
  • 200 мл томатного соуса;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • Петрушка;
  • Паста – рассчитывайте по вкусу;
  • Соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 190 градусов. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом.
  2. Грудки слегка отбить и сделать карман в каждой. Приправить солью и перцем и отложить.
  3. Нагреть оливковое масло в сковороде с антипригарным покрытием. Добавить шпинат и чеснок, приправить щепоткой соли и готовить 2 минуты, помешивая. Снять с огня, дать остыть.
  4. Смешать шпинат, творог, половину моцареллы, яичный белок, соль и перец. Начинить грудки, скрепить зубочистками и выложить в форму для запекания.
  5. Смешать томатный соус с пастой, добавить специи по вкусу и залить курицу. Запекать 25 минут.
  6. Посыпать остальной моцареллой и запекать еще 20 минут. Украсить петрушкой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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