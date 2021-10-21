Куриные котлеты от Саввы Либкина – секреты и рецепт уютного семейного блюда

Подавать по 6-7 штук на порцию и желательно без гарнира. Во всяком случае, именно так мама Саввы Либкина кормила его куриными котлетами. Этим рецептом ресторатор поделился в своем Instagram. Напомним, так же было и с баклажанной икрой по-одесски.
Курицу, как и яйца, идеально брать домашние. Фарш Савва рекомендует не выбивать, а просто перемешать. Кстати, фарш отлично подойдет и для фрикаделек, если планируете готовить суп.
Куриные котлеты от Саввы Либкина
Ингредиенты на 4 порции:
Далее по теме
- 300 г филе с домашней курицы;
- 300 г мяса с бедер курицы;
- 70 г сливочного масла;
- 50 г белой черствой булочки без корки;
- 100 мл молока;
- 6 желтков домашних яиц;
- 0,5 пучка укропа;
- 100 мл растительного масла;
- 50 г топленого сливочного масла;
- соль – по вкусу.
Как приготовить:
- С булочки срезать корочку и замочить в молоке.
- Через мясорубку с мелкой решеткой пропустить мясо курицы с холодным сливочным маслом, отжатой булочкой и добавить в фарш желтки, соль и мелко рубленный укроп. Фарш перемешать.
- Разложить фарш на котлеты двумя столовыми ложками, смоченными в холодной воде, и жарить на смеси растительного и топленого сливочного масла по полторы минуты с каждой стороны.
- Подавать прямо со сковороды, свежеприготовленными.