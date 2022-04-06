Куриные наггетсы для Козерогов – рецепт и правила для золотистой корочки

Это второй рецепт по гороскопу, где мы предлагаем использовать куриное филе. Бархатную курицу советуем приготовить для Овнов.
Козероги – люди для многих очень сложные, их практически невозможно в чем-то переубедить и спорить с ними обычно бесполезно.
Есть они любят плотно и особо в этом плане нетребовательны. Наггетсы – это сытно и просто, блюдо калорийное за счет способа приготовления, но вкусное.
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Правила вкусных наггетсов
Курица перед приготовлением должна быть полностью разморожена. Иначе у вас не получится хрустящей корочки.
Панировочную смесь лучше приготовить самостоятельно. Нужно подсушить хлеб или батон, измельчить его с помощью блендера – и ваша смесь готова.
Не выкладывайте наггетсы в холодное масло, в таком случае панировка осыпется и золотистой корочки не будет.
Жарьте наггетсы на обычном растительном масле, которое используется каждый день, оливковое не подойдет.
Обжаривать кусочки курицы нужно в течение 3-5 минут. Если их передержать, то наггетсы получатся сухими внутри.
Автор этих наггетсов fayushkinamama рекомендует менять масло в сковороде для более красивой корочки.
Куриные наггетсы для Козерогов
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.;
- яйцо;
- соль, копченая паприка – по вкусу;
- панировочные сухари;
- кунжут;
- растительное масло.
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Как приготовить:
- Филе нарезать на небольшие кусочки толщиной не более 1 см. Добавить соль, специи, перемешать и оставить на 15 минут.
- Яйцо слегка взбить, в сухари добавить кунжут и перемешать.
- В сковороду налить растительное масло, высотой примерно 3 мм и хорошо разогреть, огонь немного убавить.
- Каждый кусочек курицы обмакнуть в яйцо, затем хорошо обвалять в панировочной смеси со всех сторон и обжарить на хорошо разогретой сковороде по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовые наггетсы выложить на бумажное полотенце.