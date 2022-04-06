Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без молока

Жарим до корочки

Тесто за 10 минут

Вкус детства

Чем заменить сливки

На кислом молоке
СЕГОДНЯ Еда

Куриные наггетсы для Козерогов – рецепт и правила для золотистой корочки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 12:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наггетсы появились в США во времена золотой лихорадки и дословно переводятся как слиток. Чтобы получить красивую корочку, жарьте на хорошо разогретом масле, оливковое не подходит
Рецепт куриных наггетсов для Козерогов
Рецепт куриных наггетсов для Козерогов / Фото: Коллаж: Сегодня

Это второй рецепт по гороскопу, где мы предлагаем использовать куриное филе. Бархатную курицу советуем приготовить для Овнов.

Козероги – люди для многих очень сложные, их практически невозможно в чем-то переубедить и спорить с ними обычно бесполезно.

Реклама

Есть они любят плотно и особо в этом плане нетребовательны. Наггетсы – это сытно и просто, блюдо калорийное за счет способа приготовления, но вкусное.

Правила вкусных наггетсов

Курица перед приготовлением должна быть полностью разморожена. Иначе у вас не получится хрустящей корочки.

Панировочную смесь лучше приготовить самостоятельно. Нужно подсушить хлеб или батон, измельчить его с помощью блендера – и ваша смесь готова.

Реклама

Не выкладывайте наггетсы в холодное масло, в таком случае панировка осыпется и золотистой корочки не будет.

Жарьте наггетсы на обычном растительном масле, которое используется каждый день, оливковое не подойдет.

Обжаривать кусочки курицы нужно в течение 3-5 минут. Если их передержать, то наггетсы получатся сухими внутри.

Реклама

Автор этих наггетсов fayushkinamama рекомендует менять масло в сковороде для более красивой корочки.

Куриные наггетсы для Козерогов

Куриные наггетсы для Козерогов
Куриные наггетсы для Козерогов / Фото: instagram.com/fayushkinamama

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.;
  • яйцо;
  • соль, копченая паприка – по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • кунжут;
  • растительное масло.

Девы должны оценить чечевичные фрикадельки с грибами. Их рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Филе нарезать на небольшие кусочки толщиной не более 1 см. Добавить соль, специи, перемешать и оставить на 15 минут.
  2. Яйцо слегка взбить, в сухари добавить кунжут и перемешать.
  3. В сковороду налить растительное масло, высотой примерно 3 мм и хорошо разогреть, огонь немного убавить.
  4. Каждый кусочек курицы обмакнуть в яйцо, затем хорошо обвалять в панировочной смеси со всех сторон и обжарить на хорошо разогретой сковороде по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Готовые наггетсы выложить на бумажное полотенце.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Кулинарная скорая помощь
Спасаем пересоленное
Как исправить
Рецепт по гороскопу
Что приготовить для Раков
Узнать блюдо
Лайфхак недели
Домашние дрожжи
Хакнуть
Контроль качества
Проверить свежесть молока
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Секреты свежести
Как хранить брокколи?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять