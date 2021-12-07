Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Куриные палочки в горчично-медовом соусе – идея для супербыстрого ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
7 декабря, 18:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За счет того, что кусочки филе запекаются в панировке, курица получается с хрустящей корочкой, но очень нежной внутри. Остроты блюду придаст немного копченого чили
Куриные палочки в горчично-медовом соусе
Куриные палочки в горчично-медовом соусе / Фото: www.eatthis.com

Когда нужно организовать что-то быстрое на ужин, то берется куриное филе. Все равно получится вкусно, жариться оно будет или запекаться.

В рецепте от Еatthis.com филе нужно нарезать на брусочки, запечь в панировочных сухарях не дольше 15 минут и подавать с соусом из горчицы, меда и копченого чили.

Реклама

Куриные палочки в горчично-медовом соусе

Ингредиенты:

  • 450 г куриного филе;
  • 3 яичных белка, слегка взбитых;
  • 2 стакана панировочных сухарей;
  • 2 ст. л. дижонской горчицы;
  • 1 ч. л. копченого чили;
  • 1 ст. л. меда;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Приправьте курицу солью и перцем.
  2. Выложите яичные белки в неглубокую миску. Выложите сухари на другую тарелку и тоже приправьте.
  3. Нарежьте филе на бруски и обмакните куриные палочки в яйцо, затем положите в сухари, полностью покрывая мясо.
  4. Положите кусочки курицы на застеленный противень и запекайте 10-12 минут, пока сухари не подрумянятся.
  5. Смешайте горчицу, перец и мед в большой миске.
  6. Перемешайте приготовленные куриные палочки в смеси, чтобы все они были равномерно покрыты остро-сладким соусом.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять