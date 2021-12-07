Куриные палочки в горчично-медовом соусе – идея для супербыстрого ужина

За счет того, что кусочки филе запекаются в панировке, курица получается с хрустящей корочкой, но очень нежной внутри. Остроты блюду придаст немного копченого чили

Куриные палочки в горчично-медовом соусе / Фото: www.eatthis.com

Когда нужно организовать что-то быстрое на ужин, то берется куриное филе. Все равно получится вкусно, жариться оно будет или запекаться.

В рецепте от Еatthis.com филе нужно нарезать на брусочки, запечь в панировочных сухарях не дольше 15 минут и подавать с соусом из горчицы, меда и копченого чили.

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Куриные палочки в горчично-медовом соусе

Ингредиенты:

450 г куриного филе;

3 яичных белка, слегка взбитых;

2 стакана панировочных сухарей;

2 ст. л. дижонской горчицы;

1 ч. л. копченого чили;

1 ст. л. меда;

соль, перец.

Как приготовить: