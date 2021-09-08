Куриные шашлычки с соусом цацики – рецепт простого, но трендового блюда сентября

Перед тем, как обжаривать мясо, оно должно мариноваться в оливковом масле, красном винном уксусе и орегано. Автор рецепта предлагает подавать на гарнир киноа, но можно заменить ее своим любимым гарниром

Курица с киноа и соусом цацики / Фото: www.eatthis.com

Главная звезда в этом блюде – курица, замаринованная во вкуснейшем маринаде. Как утверждают мировые диетологи – и темное, и белое мясо курицы содержит множество питательных веществ: белок, витамин B12 и цинк. Поэтому блюда из курицы должны присутствовать в нашем рационе хотя бы несколько раз в неделю. Курица подается вместе с цацики, соусом на основе полезного греческого йогурта. В роли гарнира выступает киноа, но ее можно заменить на что-то другое по вашему вкусу.

Куриные бедра с соусом цацики – рецепт

Ингредиенты на четыре порции

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Для куриных бедер

3 ч. л. оливкового масла первого отжима;

1/2 ст. л. красного винного уксуса;

1/2 ст. л. сушеного орегано;

1/4 ч. л. соли;

1 кг куриных бедер без костей и кожи, нарезанных на кусочки размером 2,5 см;

2 чашки приготовленной киноа;

1 чашка помидоров черри, разрезанных пополам;

1 чашка зеленых оливок без косточек;

1/4 чашки тонко нарезанного красного лука;

1/4 чашки раскрошенного сыра фета;

листья мяты для украшения.

Для цацики

1/2 стакана 2% греческого йогурта;

1 ч. л. свежего лимонного сока;

1 ст. л. измельченного свежего укропа;

1/4 ч. л. чесночного порошка;

1 чашка очищенного от семян и натертого огурца.

Способ приготовления

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В большой миске смешайте две чайные ложки оливкового масла, красный винный уксус, орегано и соль. Добавьте курицу и перемешайте до однородности. Накройте крышкой и оставьте мариноваться на 10 минут. Поставьте чугунную сковороду на средний или сильный огонь и добавьте одну чайную ложку масла. Пока масло нагревается, нанижите курицу на четыре шпажки. Когда масло разогреется, приготовьте куриные шашлычки на сковороде, время от времени переворачивая, пока мясо не станет готовым. На это понадобится примерно 15 минут. Для цацики смешайте в небольшой миске греческий йогурт, огурец, лимонный сок, укроп и чесночный порошок. Равномерно распределите киноа, помидоры и оливки по четырем тарелкам. Поместите куриный шашлык поверх каждой тарелки. Добавьте цацики и посыпьте фетой. При желании украсьте свежими листьями мяты.

Курицу можно также использовать в качестве начинки для лаваша. Дополните ее овощами и сыром. Рецепт смотрите в видео.

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