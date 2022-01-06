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Кутья из булгура с соком лайма – рецепт от украинского фудблогера

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 января, 13:01
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Булгур варится на воде в пропорции 1:2. Затем крупа тщательно промывается. Кроме мака, изюма и меда, нужен сок одного лайма. Он добавляется в конце
Кутья из булгура с соком лайма
Кутья из булгура с соком лайма / Фото: instagram.com/zefirok_for_you

Мы все чтим традиции и знаем, что кутью нужно варить из пшеницы и стараться, чтобы она получилась рассыпчатой. Кулинария не стоит на одном месте – сегодня с этим блюдом можно экспериментировать.

Фудблогер zefirok_for_you предлагает приготовить ее из булгура. В рецепте есть изюм, орехи и мед, а также сушеная клюква. Соком лайма кутья поливается практически перед подачей.

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Автор кутьи заливает ее узваром или крепким чаем.

Кутья из булгура

Ингредиенты:

  • Булгур – 200-250 г
  • Клюква сушеная – 50 г
  • Сок одного лайма
  • Мак, орехи – по 50 г
  • Изюм – 30 г
  • Мед – 1 ст. л.

Как приготовить:⠀

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  1. Отварить булгур до готовности, промыть холодной водой, дать воде полностью стечь.
  2. Залить мак кипятком и оставить на 30 минут. Промыть и перетереть.
  3. Смешать все ингредиенты, полить соком лайма и дать настояться в течение 30 минут.

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