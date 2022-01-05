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Кутья из пропаренного риса – рецепт с миндалем и изюмом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 января, 12:30
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Рис пропаривается несколько секунд в кипятке, откидывается на дуршлаг и промывается холодной водой. Затем он варится обычным способом
Кутья из пропаренного риса с изюмом и миндалем
Кутья из пропаренного риса с изюмом и миндалем / Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

С кутьи начинается, ею и заканчивается праздничный ужин. Традиционно ее готовят из пшеницы с медом и узваром. Не менее вкусной она получается из пропаренного риса.

В этом рецепте миндаль не остается целым, его нужно растереть в кашицу вместе с сахарной пудрой.

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Вместо сахарной пудры можно использовать мед. Также можно добавлять сухофрукты, цукаты, фрукты и любые орехи по своему вкусу.

Фудблогер stadnik_kulinar напоминает о правильных пропорциях для риса – 2 стакана воды на 1 стакан крупы.

Кутья из пропаренного риса с изюмом и миндалем

Ингредиенты:⠀

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  • Рис круглый – 1 ст.
  • Изюм – 100 г
  • Миндаль – 100 г
  • Сахарная пудра – по вкусу

Как приготовить:

  1. Перебрать рис и тщательно промыть в холодной воде. Поместить в кастрюлю с толстыми стенками, залить водой и включить нагрев. Когда вода начнет закипать, рис вытряхнуть на сито и хорошо обдать холодной водой.
  2. Сварить рис привычным способом: на стакан крупы 2 стакана воды, готовить на умеренном огне, постоянно помешивая.
  3. Переложить готовый рис в сито.
  4. Изюм перебрать от мусора, хорошо промыть и обдать кипятком.
  5. Миндаль растереть до однородной кашицы, добавив немного воды и сахарной пудры по вкусу.
  6. Все ингредиенты соединить и тщательно перемешать.
  7. В готовую кутью можно добавить постное масло.

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Ирина Маслова
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