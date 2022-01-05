Кутья из пропаренного риса – рецепт с миндалем и изюмом

С кутьи начинается, ею и заканчивается праздничный ужин. Традиционно ее готовят из пшеницы с медом и узваром. Не менее вкусной она получается из пропаренного риса.
В этом рецепте миндаль не остается целым, его нужно растереть в кашицу вместе с сахарной пудрой.
Вместо сахарной пудры можно использовать мед. Также можно добавлять сухофрукты, цукаты, фрукты и любые орехи по своему вкусу.
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Фудблогер stadnik_kulinar напоминает о правильных пропорциях для риса – 2 стакана воды на 1 стакан крупы.
Кутья из пропаренного риса с изюмом и миндалем
Ингредиенты:⠀
- Рис круглый – 1 ст.
- Изюм – 100 г
- Миндаль – 100 г
- Сахарная пудра – по вкусу
Как приготовить:
- Перебрать рис и тщательно промыть в холодной воде. Поместить в кастрюлю с толстыми стенками, залить водой и включить нагрев. Когда вода начнет закипать, рис вытряхнуть на сито и хорошо обдать холодной водой.
- Сварить рис привычным способом: на стакан крупы 2 стакана воды, готовить на умеренном огне, постоянно помешивая.
- Переложить готовый рис в сито.
- Изюм перебрать от мусора, хорошо промыть и обдать кипятком.
- Миндаль растереть до однородной кашицы, добавив немного воды и сахарной пудры по вкусу.
- Все ингредиенты соединить и тщательно перемешать.
- В готовую кутью можно добавить постное масло.