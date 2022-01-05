Кутья из пропаренного риса – рецепт с миндалем и изюмом

Рис пропаривается несколько секунд в кипятке, откидывается на дуршлаг и промывается холодной водой. Затем он варится обычным способом

Кутья из пропаренного риса с изюмом и миндалем / Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

С кутьи начинается, ею и заканчивается праздничный ужин. Традиционно ее готовят из пшеницы с медом и узваром. Не менее вкусной она получается из пропаренного риса.

В этом рецепте миндаль не остается целым, его нужно растереть в кашицу вместе с сахарной пудрой.

Реклама

Вместо сахарной пудры можно использовать мед. Также можно добавлять сухофрукты, цукаты, фрукты и любые орехи по своему вкусу.

Фудблогер stadnik_kulinar напоминает о правильных пропорциях для риса – 2 стакана воды на 1 стакан крупы.

Кутья из пропаренного риса с изюмом и миндалем

Ингредиенты:⠀

Реклама

Рис круглый – 1 ст.

Изюм – 100 г

Миндаль – 100 г

Сахарная пудра – по вкусу

Как приготовить: