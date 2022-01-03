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Кутья с медом и изюмом – рецепт, который станет вашим любимым

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 января, 11:01
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Помимо меда и изюма, автор этого отличного рецепта предлагает разнообразить кутью присутствием кураги и орехов. Конечно, пшеницу нужно замочить минимум на 6 часов
Кутья с медом и изюмом
Кутья с медом и изюмом / Фото: instagram.com/nadia.oranska

Главной на столе в Святой вечер была, есть и будет кутья. С нее начинается трапеза. Правильная кутья – это кутья из пшеницы.

Чтобы разнообразить ее, сделать более праздничной, добавляются изюм, мед и орехи.

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Обязательно нужно замочить пшеницу перед варкой. Ну и стараться следить, чтобы она сильно не разварилась.

В рецепте от nadia.oranska есть ложка сливочного масла, если придерживаетесь Рождественского поста, то готовить нужно без него.

Кутья с медом и изюмом

Ингредиенты:

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  • Пшеница – 1 ст.
  • Вода – 3 ст.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Мед – 2-3 ст. л.
  • Мак – 4-5 ст. л.
  • Грецкие орехи – горсть
  • Курага – 100 г
  • Изюм – горсть

Как приготовить:

  1. Пшеницу промыть под проточной водой и оставить на 12 часов набухать. Слить воду, пересыпать в кастрюлю, влить в 3 раза больше воды, чем крупы, немного посолить и варить до готовности.
  2. Курагу, изюм залить кипятком. Затем измельчить. Орехи также измельчить.
  3. К пшенице добавить масло, перемешать и оставить охлаждаться.
  4. Молотый мак залить кипятком, перемешать и сразу добавить к кутье.
  5. Добавить грехи, сухофрукты, мед – все перемешать.
  6. Воду или узвар добавлять по вкусу.

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