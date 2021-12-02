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Квашеная капуста по-грузински – можно пробовать через неделю

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 декабря, 15:54
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Из неожиданного – грузины квасят капусту со свежей петрушкой, стеблями или листовым сельдереем с добавлением большого количества чеснока. Рассол перед тем, как заливать капусту, нужно обязательно процедить
Квашеная капуста по-грузински
Квашеная капуста по-грузински / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

Как и мы, грузины любят квасить капусту с добавлением свеклы. Так она, кроме отличного вкуса, становится невероятного цвета.

Капуста будет кваситься, кроме прочего, с петрушкой. Ее не нужно сильно измельчать, а порезать, скорее, крупно. Сама же капуста режется средними ломтиками, сельдерей – кружочками.

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Рецепт взят у канала КУХНЯ С АКЦЕНТОМ. Там акцентируют: перед тем, как заливать рассол, его обязательно нужно процедить.

Квашеная капуста по-грузински

Ингредиенты:

  • Капуста – 2,5 кг
  • Свекла – 700-800 г
  • Петрушка – 250-300 г
  • Сельдерей – 400 г
  • Чеснок – 12 зубчиков
  • Острый молотый перец – 2 ч. л.
  • Черный перец горошком, семена кориандра – по 1 ч. л.
  • Соль – 50-60 г
  • Сахар – 20 г
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Вода – 3 л

Как приготовить:

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  1. Для рассола воду воду вылить в глубокую кастрюлю и добавить сахар, соль, кориандр, перец горошком, лавровый лист. Довести до кипения. Готовить 10 минут.
  2. Сельдерей нарезать средними кружочками. К нему добавить крупно нарезанную петрушку и свеклу, нарезанную соломкой. Посыпать острым перцем и перемешать.
  3. Капусту нарезать крупными ломтиками. В банку выложить первый слой овощной смеси, добавить 2 зубчика чеснока, утрамбовать капусту. И так далее слоями.
  4. Залить рассолом, накрыть крышкой, но плотно не закрывать, и отправить капусту в теплое место.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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