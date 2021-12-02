Квашеная капуста по-грузински – можно пробовать через неделю

Как и мы, грузины любят квасить капусту с добавлением свеклы. Так она, кроме отличного вкуса, становится невероятного цвета.
Капуста будет кваситься, кроме прочего, с петрушкой. Ее не нужно сильно измельчать, а порезать, скорее, крупно. Сама же капуста режется средними ломтиками, сельдерей – кружочками.
Рецепт взят у канала КУХНЯ С АКЦЕНТОМ. Там акцентируют: перед тем, как заливать рассол, его обязательно нужно процедить.
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Квашеная капуста по-грузински
Ингредиенты:
- Капуста – 2,5 кг
- Свекла – 700-800 г
- Петрушка – 250-300 г
- Сельдерей – 400 г
- Чеснок – 12 зубчиков
- Острый молотый перец – 2 ч. л.
- Черный перец горошком, семена кориандра – по 1 ч. л.
- Соль – 50-60 г
- Сахар – 20 г
- Лавровый лист – 3 шт.
- Вода – 3 л
Как приготовить:
- Для рассола воду воду вылить в глубокую кастрюлю и добавить сахар, соль, кориандр, перец горошком, лавровый лист. Довести до кипения. Готовить 10 минут.
- Сельдерей нарезать средними кружочками. К нему добавить крупно нарезанную петрушку и свеклу, нарезанную соломкой. Посыпать острым перцем и перемешать.
- Капусту нарезать крупными ломтиками. В банку выложить первый слой овощной смеси, добавить 2 зубчика чеснока, утрамбовать капусту. И так далее слоями.
- Залить рассолом, накрыть крышкой, но плотно не закрывать, и отправить капусту в теплое место.
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