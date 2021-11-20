Латте с белым шоколадом и сырно-творожная пицца – ради этого завтрака стоит проснуться

Для латте, кроме белого шоколада, нужно сухое молоко и взбитые сливки для подачи. В пиццу идет сразу несколько видов сыра: сулугуни и немного сыра с плесенью

Латте с белым шоколадом и сырно-творожная пицца / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтракать нужно ярко. Тем более когда есть возможность никуда не спешить. Эти рецепты заслуживают стать инстаграмными – они действительно впечатляют. Кроме красоты, они обещают быть вкусными и сытными.

Фудблогер narisovano обещает, что ее пицца приготовится за 25 минут, сыр с плесенью добавляется в самом конце приготовления.

Реклама

А в латте с белым шоколадом от super.brewсахара нужно добавлять по-минимуму, оно и без того сладкое.

Латте с белым шоколадом

Латте с белым шоколадом / Фото: instagram.com/super.brew

Ингредиенты:

Реклама

50 г белого шоколада;

2 стакана молока;

2 ст. л. сухого молока;

2 ч. л. растворимого или молотого кофе;

сахар – по вкусу;

1/2 стакана воды;

взбитые сливки для украшения.

Как приготовить:

Нагреть 1/2 стакана воды, когда она закипит, добавить растворимый кофе и хорошо перемешать. Если кофе молотый, процедить. В сотейник с молоком добавить сухое молоко, белый шоколад, сахар и сухое молоко, хорошо перемешать. Как только шоколад растает в молоке, выключить огонь. Дать остыть 5-10 минут. Взбить до появления пены и вылить в стакан. Сверху – кофе. Украсить взбитыми сливками.

Сырно-творожная пицца

⠀

Сырно-творожная пицца / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

Ингредиенты:

200 г творога в брикете;

1 яйцо + 1 белок;

100 г муки

0,5 ч. л. разрыхлителя;

60 г сулугуни;

40 г сыр с плесенью;

соль.

Как приготовить: