Латте с белым шоколадом и сырно-творожная пицца – ради этого завтрака стоит проснуться

Завтракать нужно ярко. Тем более когда есть возможность никуда не спешить. Эти рецепты заслуживают стать инстаграмными – они действительно впечатляют. Кроме красоты, они обещают быть вкусными и сытными.
Фудблогер narisovano обещает, что ее пицца приготовится за 25 минут, сыр с плесенью добавляется в самом конце приготовления.
А в латте с белым шоколадом от super.brewсахара нужно добавлять по-минимуму, оно и без того сладкое.
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Латте с белым шоколадом
Ингредиенты:
- 50 г белого шоколада;
- 2 стакана молока;
- 2 ст. л. сухого молока;
- 2 ч. л. растворимого или молотого кофе;
- сахар – по вкусу;
- 1/2 стакана воды;
- взбитые сливки для украшения.
Как приготовить:
- Нагреть 1/2 стакана воды, когда она закипит, добавить растворимый кофе и хорошо перемешать. Если кофе молотый, процедить.
- В сотейник с молоком добавить сухое молоко, белый шоколад, сахар и сухое молоко, хорошо перемешать. Как только шоколад растает в молоке, выключить огонь. Дать остыть 5-10 минут.
- Взбить до появления пены и вылить в стакан. Сверху – кофе. Украсить взбитыми сливками.
Сырно-творожная пицца
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Ингредиенты:
- 200 г творога в брикете;
- 1 яйцо + 1 белок;
- 100 г муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 60 г сулугуни;
- 40 г сыр с плесенью;
- соль.
Как приготовить:
- Для теста творог смешать с яйцом и белком. Добавить соль, всыпать муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать.
- Форму плоскую или противень застелить пергаментом, смазать маслом. Выложить тесто и мокрыми руками разровнять в круг. Выпекать 10 минут при 180 градусах.
- Сулугуни натереть на крупной терке, сыр с плесенью поломать.
- На основу высыпать равномерно сулугуни. Вернуть в духовку на 5-7 минут. После выложить сыр с плесенью и выпекать еще несколько минут.
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