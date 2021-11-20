Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Латте с белым шоколадом и сырно-творожная пицца – ради этого завтрака стоит проснуться

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
20 ноября, 09:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для латте, кроме белого шоколада, нужно сухое молоко и взбитые сливки для подачи. В пиццу идет сразу несколько видов сыра: сулугуни и немного сыра с плесенью
Латте с белым шоколадом и сырно-творожная пицца
Латте с белым шоколадом и сырно-творожная пицца / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтракать нужно ярко. Тем более когда есть возможность никуда не спешить. Эти рецепты заслуживают стать инстаграмными – они действительно впечатляют. Кроме красоты, они обещают быть вкусными и сытными.

Фудблогер narisovano обещает, что ее пицца приготовится за 25 минут, сыр с плесенью добавляется в самом конце приготовления.

Реклама

А в латте с белым шоколадом от super.brewсахара нужно добавлять по-минимуму, оно и без того сладкое.

Латте с белым шоколадом

Латте с белым шоколадом
Латте с белым шоколадом / Фото: instagram.com/super.brew

Ингредиенты:

Реклама
  • 50 г белого шоколада;
  • 2 стакана молока;
  • 2 ст. л. сухого молока;
  • 2 ч. л. растворимого или молотого кофе;
  • сахар – по вкусу;
  • 1/2 стакана воды;
  • взбитые сливки для украшения.

Как приготовить:

  1. Нагреть 1/2 стакана воды, когда она закипит, добавить растворимый кофе и хорошо перемешать. Если кофе молотый, процедить.
  2. В сотейник с молоком добавить сухое молоко, белый шоколад, сахар и сухое молоко, хорошо перемешать. Как только шоколад растает в молоке, выключить огонь. Дать остыть 5-10 минут.
  3. Взбить до появления пены и вылить в стакан. Сверху – кофе. Украсить взбитыми сливками.

Читайте также:

Сырно-творожная пицца

Сырно-творожная пицца
Сырно-творожная пицца / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

Ингредиенты:

  • 200 г творога в брикете;
  • 1 яйцо + 1 белок;
  • 100 г муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 60 г сулугуни;
  • 40 г сыр с плесенью;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Для теста творог смешать с яйцом и белком. Добавить соль, всыпать муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать.
  2. Форму плоскую или противень застелить пергаментом, смазать маслом. Выложить тесто и мокрыми руками разровнять в круг. Выпекать 10 минут при 180 градусах.
  3. Сулугуни натереть на крупной терке, сыр с плесенью поломать.
  4. На основу высыпать равномерно сулугуни. Вернуть в духовку на 5-7 минут. После выложить сыр с плесенью и выпекать еще несколько минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять