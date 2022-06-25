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Лавровый лист – сколько и когда именно добавлять в еду

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 июня, 14:11
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В куриный суп и вторые блюда из курицы эта пряность не подходит. Улучшает эффект присутствия лаврового листа немного орегано, базилика и тимьяна
Как использовать лавровый лист в еде
Как использовать лавровый лист в еде

Лавровый лист – одна из древнейших пряностей, которую активно используют в современной кухне.

И если соль, вернее, ее количество можно компенсировать многими специями, то многие не представляют себе рыбный и просто суп, рагу или тушеное мясо без пары лавровых листиков.

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Но добавлять их нужно в определенное время приготовления, на вкус может повлиять его количество. Ниже собрали важные рекомендации от профессионалов.

Лавровый лист – сколько добавлять в разные блюда

На один литр еды нужно 1-2 лавровых листа
На один литр еды нужно 1-2 лавровых листа / Фото: pexels.com

Единственная еда, где лавровый лист остается надолго – это консервированные овощные салаты. Такие рецепты довольно часто встречаются.

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Обычно мы кладем в блюдо 1-4 листика. В супы их добавляют за 5 минут до конца готовки. Если это вторые тушеные блюда, то за 7-10 минут до готовности. Перед подачей лавровый лист нужно убрать. Иначе он будет раздавать еде свою горечь.

Важно запомнить пропорции – на один литр супа и другой еды нужно 1-2 лавровых листа. Потрите два лавровых листа в ладони, так их вкус получит насыщенность.

Не добавляйте пряность к куриным бульонам, не очень хорошо он соседствует с тушеной курицей. А вот в уху, рыбные супы, при запекании рыбы его стоит использовать.

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Лавровый лист хорошо дружит с базиликом, тимьяном, орегано.

Три удачных способа заготовить зелень на зиму собраны в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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