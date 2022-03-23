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Легкий и полезный десерт – нужны орехи, семечки и мед

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23 марта, 14:06
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Этот десерт даже не нужно выпекать, он застынет в холодильнике. При желании можно растопить шоколад и покрыть ним поверхность
Десерт из орехов, семечек и меда
Десерт из орехов, семечек и меда / Фото: Семейные рецепты

Когда в ящике есть орехи, а в шкафу мед – приступайте до приготовлению вкусного и полезного десерта.

Как вариант, к этим ингредиентам можно добавить овсянку и свежее яблоко – тогда получатся отличные сладкие хлебцы.

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Десерт, рецепт которого ниже, можно сделать двухслойным. Растопить шоколад с несколькими ложками растительного масла и покрыть основу.

Сладости должны застыть в холодильнике минимум один час.

Рецепт от канала Семейные рецепты.

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Десерт из орехов, семечек и меда

Ингредиенты:

  • 200 г орехов;
  • 100 г семечек;
  • 80-100 г меда;
  • 100 г белый или темный шоколад;
  • 2 ст. л. растительного масла.

И еще один рецепт полезного десерта без сахара, муки и яиц – из творога и консервированных ананасов – найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Орехи измельчить, добавить семечки и мед, перемешать.
  2. Миску застелить пищевой пленкой, выложить массу, хорошо утрамбовать ложкой по дну.
  3. Растопить шоколад, добавить растительное масло и залить ореховую массу. Отправить в холодильник на 2 часа.

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