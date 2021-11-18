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Легкий рецепт шницеля – нужны два куриных филе и 25 минут времени

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
18 ноября, 17:30
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Толщина шницеля будет зависеть от того, как вы нарежете куриное филе. Мясо можно отбить перед жаркой. Панировка самая обычная – мука, сухари и яйца. Подавать с любимым гарниром или просто так
Куриный шницель
Куриный шницель / Фото: www.mashed.com

Самый известный шницель – венский шницель. Это настоящий гигант, в диаметре он должен быть не меньше 30-ти сантиметров и готовится из свинины или говядины.

Шницель, то есть мясо в панировке, можно приготовить из курицы. Мashed.com предлагают готовить блюдо во фритюрнице. Но обычная сковорода тоже вполне подойдет.

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Куриный шницель

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. муки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • 2 яйца
  • 2 куриных грудки без кожи и костей;
  • растительное масло, дольки лимона, петрушка.

Как приготовить:

  1. Смешайте муку с ½ чайной ложки соли. Смешайте панировочные сухари с ½ чайной ложки соли в другой миске.
  2. Взбейте яйца в третьей миске, пока белок и желток полностью не смешаются.
  3. Каждую куриную грудку разрежьте пополам по горизонтали.
  4. Обмакните каждый кусочек курицы в мучную смесь, затем – в яйца и панировочные сухари. Отложите.
  5. Нагрейте масло в сковороде. Обжарьте шницели по 3 минуты с каждой стороны. Переложите на бумажные полотенца.
  6. Подавать с лимонным соком и мелко нарезанной петрушкой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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