Легкий рецепт шницеля – нужны два куриных филе и 25 минут времени

Самый известный шницель – венский шницель. Это настоящий гигант, в диаметре он должен быть не меньше 30-ти сантиметров и готовится из свинины или говядины.
Шницель, то есть мясо в панировке, можно приготовить из курицы. Мashed.com предлагают готовить блюдо во фритюрнице. Но обычная сковорода тоже вполне подойдет.
Куриный шницель
Ингредиенты:
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- 3 ст. л. муки;
- 1 ч. л. соли;
- 100 г панировочных сухарей;
- 2 яйца
- 2 куриных грудки без кожи и костей;
- растительное масло, дольки лимона, петрушка.
Как приготовить:
- Смешайте муку с ½ чайной ложки соли. Смешайте панировочные сухари с ½ чайной ложки соли в другой миске.
- Взбейте яйца в третьей миске, пока белок и желток полностью не смешаются.
- Каждую куриную грудку разрежьте пополам по горизонтали.
- Обмакните каждый кусочек курицы в мучную смесь, затем – в яйца и панировочные сухари. Отложите.
- Нагрейте масло в сковороде. Обжарьте шницели по 3 минуты с каждой стороны. Переложите на бумажные полотенца.
- Подавать с лимонным соком и мелко нарезанной петрушкой.
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