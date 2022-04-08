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Легкий салат "Апрель" – нужны сезонные редис, огурец и помидор

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 апреля, 10:06
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К этому салату можно добавить шпинат, а вместо кукурузы взять консервированный горошек. Автор рецепта предлагает сразу четыре заправки на выбор
Салат "Апрель" с редисом
Салат "Апрель" с редисом / Фото: instagram.com/ljubane1979/

Главный овощ апреля, впрочем, как и мая, – редиса. Именно его мы рекомендуем использовать в салатах как можно чаще. С огурцом и яйцом он особенно вкусный.

Салат "Апрель" – это, скорее, серия салатов с овощами, которые только-только появились на прилавках.

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Автор этого рецепта ljubane1979 предлагает использовать кукурузу, если есть возможность, добавьте немного горошка.

А вот заправлять этот "Апрель" можно самым разным образом – четыре рецепта интересных соусов на ваш выбор.

Салат "Апрель"

Салат "Апрель"
Салат "Апрель" / Фото: instagram.com/ljubane1979/

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Ингредиенты:

  • редис;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • зелень.

Для заправки:

  • сметана – 2 ст. л.;
  • дижонская горчица – 1 ч. л.

Заправка:

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  • натуральный йогурт – 2 ст. л.;
  • горчица в зернах – 2 ч. л;
  • укроп.

Заправка:

  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • лимонный сок или яблочный уксус – 1 ч. л.

Заправка:

  • сметана – 2 ст. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • соевый соус – 2 ч. л.

Рецепт сочного салата "Весеннего", для которого тоже нужны апрельские овощи, найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Овощи порезать по своему вкусу. Зелень и шпинат измельчить. Соединить в салатнице.
  2. Кукурузу процедить, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавить к овощам.
  3. Соединить ингредиенты выбранной заправки, полить салат.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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