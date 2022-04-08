Легкий салат "Апрель" – нужны сезонные редис, огурец и помидор

Главный овощ апреля, впрочем, как и мая, – редиса. Именно его мы рекомендуем использовать в салатах как можно чаще. С огурцом и яйцом он особенно вкусный.
Салат "Апрель" – это, скорее, серия салатов с овощами, которые только-только появились на прилавках.
Автор этого рецепта ljubane1979 предлагает использовать кукурузу, если есть возможность, добавьте немного горошка.
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А вот заправлять этот "Апрель" можно самым разным образом – четыре рецепта интересных соусов на ваш выбор.
Салат "Апрель"
Ингредиенты:
- редис;
- огурцы;
- помидоры;
- зелень.
Для заправки:
- сметана – 2 ст. л.;
- дижонская горчица – 1 ч. л.
Заправка:
- натуральный йогурт – 2 ст. л.;
- горчица в зернах – 2 ч. л;
- укроп.
Заправка:
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- лимонный сок или яблочный уксус – 1 ч. л.
Заправка:
- сметана – 2 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- соевый соус – 2 ч. л.
Рецепт сочного салата "Весеннего", для которого тоже нужны апрельские овощи, найдете здесь.
Как приготовить:
- Овощи порезать по своему вкусу. Зелень и шпинат измельчить. Соединить в салатнице.
- Кукурузу процедить, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавить к овощам.
- Соединить ингредиенты выбранной заправки, полить салат.