Легкий весенний салат на каждый день – нужны редис, огурцы и яйцо

Еще нужна консервированная кукуруза. Автор рецепта не дает конкретных пропорций ингредиентов – это дело вкуса каждого. Заправляется салат сметаной

Салат с редисом и яйцами / Фото: Depositphotos

Уже понемногу появляются редис, молодая капуста и много зелени, поэтому пора использовать их в салате. Мы объединили их в одну группу и назвали весенними.

Какую зелень возьмете – не имеет значения. Главное, чтобы ее было максимально много.

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Заправить салат можно сметаной или соусом на основе растительного масла и горчицы.

Рецепт со страницы vse_prosto_i_vkysno.

Салат из редиса, огурцов и яиц

Салат из редиса, огурцов и яиц / Фото: instagram.com/vse_prosto_i_vkysno/

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Ингредиенты:

редис;

огурец свежий;

яйца;

кукуруза консервированная;

зелень;

сметана для заправки;

соль.

Здесь найдете два рецепта более сытных салатов, для них нужна фасоль.

Как приготовить:

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