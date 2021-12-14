Ленивые котлеты по-киевски – экономим время на формовке

Традиционно котлета подается в виде идеально ровного бруска, но ее вкус совсем не изменится, если завернуть ее в виде конверта. В масляную начинку нужно немного цедры и сока лимона

Ленивые котлеты по-киевски / Фото: Грильков

Хорошо отбитое куриное филе со сливочным маслом внутри и плотно оформленое в виде цилиндра – это и есть котлета по-киевски.

Несмотря на скромность ингредиентов, ей удалось стать одной из главных представительниц украинской кухни.

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Особенность – это максимально ровная форма. Ее можно добиться с помощью разрезанного пакета, на которой она будет заворачиваться.

Но можно отойти от канонов и сформировать ее в виде плотного конверта. После обжаривания котлета доходит до готовности в духовке.

Фудблогер Грильков советует подавать ленивую котлету по-киевски с картофельным пюре.

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Ленивые котлеты по-киевски

Ингредиенты на две порции:

Сливочное масло – 120 г

Куриное филе – 1 шт.

Половина лимона

Укроп

Соль, перец

Чеснок – 2 зуб.

Сливки 10% – 4 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Мука, панировочные сухари, растительное масло

Как приготовить: