Ленивые котлеты по-киевски – экономим время на формовке

Хорошо отбитое куриное филе со сливочным маслом внутри и плотно оформленое в виде цилиндра – это и есть котлета по-киевски.
Несмотря на скромность ингредиентов, ей удалось стать одной из главных представительниц украинской кухни.
Особенность – это максимально ровная форма. Ее можно добиться с помощью разрезанного пакета, на которой она будет заворачиваться.
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Но можно отойти от канонов и сформировать ее в виде плотного конверта. После обжаривания котлета доходит до готовности в духовке.
Фудблогер Грильков советует подавать ленивую котлету по-киевски с картофельным пюре.
Ленивые котлеты по-киевски
Ингредиенты на две порции:
- Сливочное масло – 120 г
- Куриное филе – 1 шт.
- Половина лимона
- Укроп
- Соль, перец
- Чеснок – 2 зуб.
- Сливки 10% – 4 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука, панировочные сухари, растительное масло
Как приготовить:
- К сливочному маслу комнатной температуры добавить измельченный укроп, немного лимонной цедры и несколько капель лимонного сока. Слегка посолить и поперчить. Чеснок пропустить через пресс и добавить к маслу.
- Тщательно размять массу. Разделить на несколько порций, сделать бруски и обмотать в пищевую пленку, убрать в холодильник.
- Грудку аккуратно поделить на две части. Отделить малый филей, отбить. Отдельно отбить две большие части филе.
- Каждую порцию немного посолить и поперчить с двух сторон.
- В маленький кусок филе положить сливочное масло и завернуть. Затем положить на большую часть филе и завернуть как конверт или голубец. Удобнее это делать с помощью разрезанного пакета. Убрать котлеты в холодильник на 15-20 минут.
- Яйцо взбить с 4 ст. л. сливок. Котлеты обвалять в муке, затем в яичной смеси и в конце тщательно обвалять в панировочных сухарях.
- Жарить на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне 5 минут со всех сторон.
- Выложить в форму или застеленный противень и запекать в разогретой до 180 градусов 15 минут.
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