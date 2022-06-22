Ленивые пирожки с вареными яйцами – рецепт моментального завтрака (фото)

Пока яйца будут вариться, вы замесите тесто. Оно должно быть чуть плотнее, чем для оладий. Жарятся ленивые пирожки на хорошо разогретой сковороде

Ленивые пирожки с зеленью / Фото: Qiong Cooking

Иногда ленивый завтрак из самых простых ингредиентов бывает очень кстати даже для тех, кто умеет готовить и делает это постоянно.

Замешиваются на кефире с добавлением соды. Муку вводите частями, чтобы не забить тесто. Оно должно быть гуще, чем на оладьи.

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Рецепт нашли на канале украинского фудблогера Галя Курпікова.

Ленивые пирожки с вареными яйцами

Ленивые пирожки с вареными яйцами

Ингредиенты:

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кефир – 500 мл;

яйцо – 1 шт.;

сода – 1 ч. л.;

мука – 4 стакана;

соль – 0,5 ч. л.;

специи;

вареные яйца – 5 шт.;

зеленый лук.

Как приготовить:

Кефир соединить с содой и солью. Вбить яйцо, перемешать. Добавить муку, замесить ложкой тесто. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи. Добавить нарезанные яйца и лук, перемешать. Жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Посмотрите в видео, какими пышными получаются эти ленивые пирожки.

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Как приготовить 30 ленивых и очень пышных булочек узнаете в этом материале.