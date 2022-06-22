Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚢 Что происходит на Змеином 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны

Сезон лимонада

Десерт за 30 минут

Украинская кухня

Сырники с клубникой

Суп с галушками

Крокеты без картофеля
СЕГОДНЯ Еда

Ленивые пирожки с вареными яйцами – рецепт моментального завтрака (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 июня, 07:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока яйца будут вариться, вы замесите тесто. Оно должно быть чуть плотнее, чем для оладий. Жарятся ленивые пирожки на хорошо разогретой сковороде
Ленивые пирожки с зеленью
Ленивые пирожки с зеленью / Фото: Qiong Cooking

Иногда ленивый завтрак из самых простых ингредиентов бывает очень кстати даже для тех, кто умеет готовить и делает это постоянно.

Замешиваются на кефире с добавлением соды. Муку вводите частями, чтобы не забить тесто. Оно должно быть гуще, чем на оладьи.

Реклама

Рецепт нашли на канале украинского фудблогера Галя Курпікова.

Ленивые пирожки с вареными яйцами

Ленивые пирожки с вареными яйцами
Ленивые пирожки с вареными яйцами

Ингредиенты:

Реклама
  • кефир – 500 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • мука – 4 стакана;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • специи;
  • вареные яйца – 5 шт.;
  • зеленый лук.

Как приготовить:

  1. Кефир соединить с содой и солью. Вбить яйцо, перемешать.
  2. Добавить муку, замесить ложкой тесто. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи.
  3. Добавить нарезанные яйца и лук, перемешать.
  4. Жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Посмотрите в видео, какими пышными получаются эти ленивые пирожки.

Реклама

Как приготовить 30 ленивых и очень пышных булочек узнаете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Контроль качества
Как проверить красную рыбу?
Хакнуть
Секреты греческой кухни
Яичница страпацада
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из клубники
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить майонез в рационе?
Узнать
Секреты свежести
Как хранить киви?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя пахлава
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять