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Ленивые вареники, теплый салат с курицей и кабачком и яблочные кольца – 3 идеи для сытного утра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
17 сентября, 07:01
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Вареники готовятся с картофелем и подаются с жареным луком и сметаной, кабачок для салата, как и курицу, нужно обжарить, а для яблочных колец понадобится готовое слоеное тесто
Рецепты для вкусного завтрака
Рецепты для вкусного завтрака / Фото: depositphotos.com

Кажется, чтобы приготовить это все, нужна уйма времени. Это не так. Ленивые вареники делаются в течение 30 минут. Для них, кстати, можно использовать несъеденное картофельное пюре, так еще быстрее. Тем временем кабачки и курица для салата уже обжариваются, ну яблочные кольца в слоеном тесте – на десерт. Их можно взять с собой на работу.

Ленивые вареники с картофелем

Ленивые вареники постные
Ленивые вареники постные / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • картофель – 500 г;
  • мука – 150 г;
  • манка – 2 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • сливочное масло – 40 г (тесто), 20 г (для обжарки лука);
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Картофель отварить, добавить масло, соль и специи. Сделать пюре, дать остыть.
  2. После добавить яйцо, муку и манку. Перемешать и оставить на 10 минут. Манка должна разбухнуть.
  3. Подавать с обжаренным луком, сметаной, зеленью.

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Теплый салат с курицей и кабачками

Теплый салат с курицей и кабачками
Теплый салат с курицей и кабачками / Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на одну порцию:

  • куриное филе – 1/2 шт.;
  • спелая груша – 1/2 шт.;
  • авокадо – 1/4 шт.;
  • молодой кабачок – 1/4 шт.;
  • руккола – небольшой пучок;
  • соль, молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

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  1. Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде до готовности.
  2. Кабачок нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон.
  3. Авокадо и грушу очистить от кожуры, тонко нарезать.
  4. На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе нарезать, выложить на овощи.
  5. Подавать салат теплым.

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Яблочные кольца

Яблочные кольца в слоеном тесте
Яблочные кольца в слоеном тесте / Фото: instagram.com/tanya_beloedova/

Ингредиенты:

  • яблоки – 3 шт.;
  • слоеное тесто (размороженное) – 300-400 г;
  • сахар, корица – по вкусу;
  • желток – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить, удалить середину и нарезать на кольца.
  2. Тесто раскатать и разрезать на тонкие полоски. Обернуть каждое кольцо тестом.
  3. Выложить на пергамент, посыпать сахаром и корицей.
  4. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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