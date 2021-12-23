Ленивые ватрушки – когда нужно быстро приготовить и вкусно позавтракать

Ленивые ватрушки / Фото: instagram.com/smetanina__olesya
Подобные рецепты не для тех, кто прям такой ленивый, а для тех, кто экономит время. Мы рассказывали о пирожках "Выручайках", которые можно приготовить на 30 минут.
На эти ватрушки времени понадобится не больше. Сушки могут разные, как и дополнительные составляющие к начинке. Речь идет о свежих фруктах и сухофруктах.
Рецепт взят со страницы smetanina_olesya.
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Ленивые ватрушки
Ингредиенты:
- баранки – 5 шт. или сушки – 10 шт.;
- молоко;
- сахар – 2 ст. л.;
- соль – щепотка;
- творог – 200-250 г;
- яйцо.
Как приготовить:
- Сушки залить молоком и оставить на 10 минут.
- Противень застелить бумагой для выпечки и выложить сушки.
- Творог размять вилкой, разбить яйцо. Добавить сахар, щепотку соли. Тщательно перемешать и распределить внутри каждой сушки.
- Запекать 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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