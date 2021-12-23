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Ленивые ватрушки – когда нужно быстро приготовить и вкусно позавтракать

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
23 декабря, 07:01
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Ленивые, потому что вместо теста нужны сушки. Лучше, если они будут ванильными. Затем их нужно немного подержать в молоке, выложить на противень, наполнить творогом и запечь
Ленивые ватрушки
Ленивые ватрушки / Фото: instagram.com/smetanina__olesya

Подобные рецепты не для тех, кто прям такой ленивый, а для тех, кто экономит время. Мы рассказывали о пирожках "Выручайках", которые можно приготовить на 30 минут.

На эти ватрушки времени понадобится не больше. Сушки могут разные, как и дополнительные составляющие к начинке. Речь идет о свежих фруктах и сухофруктах.

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Рецепт взят со страницы smetanina_olesya.

Ленивые ватрушки

Ингредиенты:

  • баранки – 5 шт. или сушки – 10 шт.;
  • молоко;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • творог – 200-250 г;
  • яйцо.

Как приготовить:

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  1. Сушки залить молоком и оставить на 10 минут.
  2. Противень застелить бумагой для выпечки и выложить сушки.
  3. Творог размять вилкой, разбить яйцо. Добавить сахар, щепотку соли. Тщательно перемешать и распределить внутри каждой сушки.
  4. Запекать 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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Ирина Маслова
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