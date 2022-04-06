Ленивый завтрак всего из трех продуктов – хлеба, яиц и сыра

Горячие бутерброды / Фото: www.brit.co
Как показывает практика, ленивый – не значит невкусный. Обязательно сделайте вареники из творога, не пожалеете.
Нужно сказать, что этот завтрак не только мегабыстрый, он еще и достаточно сытный.
Представьте, что на кусочке хлеба лежит тертый сыр, в нем – яйцо и все это дело запекается в духовке.
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То есть, несколько таких вот бутербродов – и о еде можно забыть надолго.
Ленивый завтрак из хлеба, яиц и сыра
Ингредиенты:
- по 5 ломтиков хлеба, яиц;
- 150 г твердого или плавленого сыра;
- соль, перец, паприка.
Рецепт ленивого хачапури, для которого нужен лаваш, читайте здесь.
Как приготовить:
- Противень смазать растительным или топленым сливочным маслом. Выложить хлеб.
- Сыр мелко натереть, выложить на хлеб и сделать углубление.
- В каждое углубление вбить по яйцу. Добавить соль, перец и специи.
- Запекать пять-семь минут в разогретой до 190 градусов духовке.