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Лепешка из лаваша с индейкой и сыром для здорового и сытного утра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 октября, 07:01
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Нужна будет ветчина или отварная курица. Лаваш не выступает в роли основы, он режется на полоски и соединяется с другими ингредиентами.
Лепешка из лаваша с индейкой и сыром
Лепешка из лаваша с индейкой и сыром / Фото: instagram.com/yana_balakina/

Так часто бывает – хочется утром съесть что-то вкусное и полезное, но при этом не тратя особо времени. Как вариант можно сделать запеченную овсянку с яблоком и морковью, ее хватит надолго.

Но можно поступить иначе и взять лаваш, ветчину или мясо индейки, яйца и сыр и приготовить лепешку по рецепту yana_balakina. Лаваш в этом случае режется на полоски и соединяется с другими ингредиентами.

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Лепешка из лаваша с индейкой и сыром

Ингредиенты:

  • 1 лист тонкого лаваша;
  • 200 г ветчины из индейки;
  • 200 г сыра, можно больше;
  • 3 яйца;
  • соль, специи, зелень – по вкусу;
  • растительное масло.

Как приготовить:

  1. Лаваш порезать на тонкие полоски, ветчину – кубиком, зелень измельчить, сыр натереть. Все смешать.
  2. Вбить в эту массу яйца, посолить, поперчить, хорошо вымешать.
  3. Сковороду смазать маслом, поставить на медленный огонь, выложить массу в сковороду, разровнять и накрыть крышкой. Жарить до зарумянивания снизу, затем перевернуть и снова поджарить.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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