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Лепешки с фаршем – рецепт для обеда и альтернативы хлебу (яйца не нужны)

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21 марта, 15:42
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За счет того, что внутри есть фарш с луком, эта выпечка будет очень сочной. Если есть зелень, ее тоже добавьте к фаршу
Лепешки с фаршем
Лепешки с фаршем / Фото: instagram.com/kerry__kitchen/

Лепешки – это не только моментальная замена хлебу, они могут стать полноценным обедом или ужином.

Тесто замешивается на кефире, яйца не нужны. Оно должно постоять после замеса 25-30 минут. Фарш с луком и зеленью не обжаривается, а сразу попадает в тесто

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Формировать отдельно каждую лепешку не нужно. Нужно сделать рулет с начинкой, разделить на части и раскатать их толщиной в несколько сантиметров.

Рецепт со страницы kerry__kitchen.

Лепешки с фаршем

Ингредиенты:

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  • мука – 1 стакан;
  • кефир – 150-170 г;
  • соль, сода – по 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • фарш – 300 г;
  • лук – 0,5 шт.;
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

Здесь найдете рецепт сладких сметанных лепешек, вкус которых многие помнят из детства.

Как приготовить:

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  1. В кефир комнатной температуры добавить соду, размешать. Оставить на 5 минут.
  2. Муку соединить с солью, в углубление влить кефир.
  3. Замесить нетугое тесто и оставить на 25 минут при комнатной температуре.
  4. Для начинки к фаршу добавить мелко нарезанный лук, зелень, соль и перец, перемешать.
  5. Разделить тесто на 3 части. На столе, присыпанном мукой, раскатать каждую часть теста в тонкую лепешку. Разместить часть фарша тонким слоем по всей лепешке. Свернуть в рулет.
  6. Разрезать на 5 частей. Припылить мукой и, разместив разрезом вниз, раскатать.
  7. Жарить на разогретом растительном масле на среднем огне до румяности с двух сторон.

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