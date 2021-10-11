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Лимонное печенье с терпко-сладкой глазурью – рецепт ароматного дополнения у чаю

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
11 октября, 12:52
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Рецепт требует двух сочных и крупных лимонов, будет использоваться цедра и сок. Для глазури, которая украшает печенье, нужен кондитерский сахар. На приготовление – не больше 40 минут
Лимонное печенье с глазурью
Лимонное печенье с глазурью / Фото: cooking.nytimes.com

Уже постепенно появляются на рынках и в магазинах сочные лимоны с плотной кожурой. Так почему бы не использовать их в выпечке? Сок лимона и цедра нужны как в тесто, так и для глазури, которая будет украшать печенье. Особенность – для глазури нужен будет не обычный, а кондитерский сахар. И вполне может быть, что эта желтая ароматная выпечка станет постоянной в списке любимых домашних десертов.

Лимонное печенье – рецепт

Ингредиенты:

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  • 230 г муки;
  • 170 грамм сахара;
  • 85 г соленого сливочного масла;
  • 2 лимона;
  • 1 большое яйцо;
  • 2 яичных желтка;
  • 40 г кондитерского сахара.

Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выстелите 2 противня пергаментной бумагой.
  2. Смешайте муку и сахарный песок. Добавьте масло, слегка взбейте блендером, чтобы оставались кусочки масла. Добавьте цедру двух лимонов.
  3. В другой миске смешайте яйцо и яичные желтки. Выдавите из лимона 1 столовую ложку сока и смешайте с яйцами. Вылейте яичную смесь в мучную смесь и осторожно перемешайте, пока тесто не станет однородным.
  4. Раскатайте тесто в шарики диаметром 2,5 см и выложите на пергамент.
  5. Выпекайте по 12-13 минут, пока верхняя часть не станет твердой и не подсохнет. Остудите.
  6. Кондитерский сахар соедините с 2 чайными ложками лимонного сока и добавьте к кондитерскому сахару до получения однородной массы и консистенции пудры. При необходимости добавьте еще лимонного сока.
  7. Полейте глазурью печенье. Дайте постоять, пока не застынет.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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