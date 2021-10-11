Лимонное печенье с терпко-сладкой глазурью – рецепт ароматного дополнения у чаю

Уже постепенно появляются на рынках и в магазинах сочные лимоны с плотной кожурой. Так почему бы не использовать их в выпечке? Сок лимона и цедра нужны как в тесто, так и для глазури, которая будет украшать печенье. Особенность – для глазури нужен будет не обычный, а кондитерский сахар. И вполне может быть, что эта желтая ароматная выпечка станет постоянной в списке любимых домашних десертов.
Лимонное печенье – рецепт
Ингредиенты:
- 230 г муки;
- 170 грамм сахара;
- 85 г соленого сливочного масла;
- 2 лимона;
- 1 большое яйцо;
- 2 яичных желтка;
- 40 г кондитерского сахара.
Как приготовить:
Далее по теме
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Выстелите 2 противня пергаментной бумагой.
- Смешайте муку и сахарный песок. Добавьте масло, слегка взбейте блендером, чтобы оставались кусочки масла. Добавьте цедру двух лимонов.
- В другой миске смешайте яйцо и яичные желтки. Выдавите из лимона 1 столовую ложку сока и смешайте с яйцами. Вылейте яичную смесь в мучную смесь и осторожно перемешайте, пока тесто не станет однородным.
- Раскатайте тесто в шарики диаметром 2,5 см и выложите на пергамент.
- Выпекайте по 12-13 минут, пока верхняя часть не станет твердой и не подсохнет. Остудите.
- Кондитерский сахар соедините с 2 чайными ложками лимонного сока и добавьте к кондитерскому сахару до получения однородной массы и консистенции пудры. При необходимости добавьте еще лимонного сока.
- Полейте глазурью печенье. Дайте постоять, пока не застынет.
Читайте также:
- Легкий рецепт "Дамских поцелуев" – печенья, от которого невозможно оторваться
- Печенье миллионера – это калорийная бомба, но ее стоит попробовать
- С лавандой, кокосовой стружкой и амаретто – 3 рецепта ароматного печенья
- Жевательное печенье с чаем Эрл Грей – рецепт выпечки, которая сметается со стола