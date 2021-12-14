Лионский салат с беконом и яйцом – им можно накормить 4 человек

Для многих французская кухня – это что-то изысканное, с заморочками в технологии приготовления. Это не всегда так.
Мы знаем о вкуснейшей говядине по-бургундски, сделать которую несложно, теперь этот Лионский салат или "Лионез", его второе имя.
Говорят, что руку в изобретение салата приложили лионские прачки. Когда-то они брали с собой на работу немного хлеба, немного бекона и яйца.
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У реки они садились обедать в прикуску с побегами дикого одуванчика. Собственно, так и появился "Лионез".
В одной порции обязательно должно быть яйцо, желательно пашот. Что касается зелени, то лучше, если она будет с горчинкой.
В рецепте от art_de_vivre_s_tr_gourmet это салат фризе.
Лионский салат
Ингредиенты:
- 200 г бекона;
- 1 ст. л. дижонской горчицы;
- 1 лук-шалот;
- лимонный сок;
- салат фризе или другой салат;
- оливковое масло;
- 4 яйца;
- белый винный уксус, сухарики, соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Отварить бекон в сковороде с 1 стаканом воды. Уменьшить огонь и готовить, пока вода не испарится и бекон не станет хрустящим, 35-40 минут.
- Переложить бекон на бумажные полотенца, обсушив, переложить в салатник к салату фризе. Смешать лимонный сок, горчицу, мелко порезанный лук-шалот, соль и перец. Сварить яйца пашот.
- В салат с беконом добавить соус винегрет, перемешать и подавать на тарелки, сверху выложить яйцо, сухарики.
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