Липкий шоколадный пирог – рецепт главного десерта к чаю в Швеции (фото)

Называется он кладкака и действительно выглядит так, как будто непропеченный внутри. Все это из-за того, что в рецепте нет разрыхлителя

Рецепт пирога кладкака из Швеции / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня, www.arla.se

Кладкака такой же популярный среди шведов, как и их коричные булочки. Готовится он не дольше получаса и отличается необычной текстурой. В Швеции его называют "размазней", потому что он действительно кажется недопеченным.

Но так нужно. Поэтому важна температура духовки и время выпекания. Понадобится всего три столовых ложки хорошего какао. Насыщенный шоколадный вкус вы точно получите. Подавайте со сметаной, сливками или мороженым.

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Как сообщают на сайте www.epicurious.com, идеальная кладкака очень мягкая внутри, а сверху – плотная корочка.

Шведский шоколадный пирог кладкака

Шведский шоколадный пирог кладкака / Фото: www.epicurious.com

Ингредиенты:

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2 яйца;

200 г сахара;

150 г муки;

1 ст. л. экстракт ванили или ванилин;

3 ст. л. хорошего какао;

щепотка соли;

100 г сливочного масла комнатной температуры.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 170 градусов. Форму застелите и смажьте сливочным маслом. Взбейте яйца, сахар и ваниль до пышности. Просейте сухие ингредиенты в яично-сахарную смесь. Смешайте, добавьте растопленное сливочное масло. Вылейте в форму. Выпекайте около 10-15 минут. Точное время может варьироваться, поэтому следите за тортом. Оставьте остывать в форме, подавайте с мороженым.

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