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Литовский борщ с ушками с сушеными грибами – варится на говяжьих или свиных костях

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 марта, 14:32
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Часть сушеных грибов, вареное яйцо и гречка – это начинка для ушек. Еще одна часть сушеных грибов попадет непосредственно в борщ
Литовский борщ с сушеными грибами
Литовский борщ с сушеными грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/

Борщ с ушками готовят не только у нас, а и, как выяснилось, в Литве тоже. Если пока не готовили борщ по-бахмачски, то попробуйте обязательно, но для него ушки не нужны.

Для многих литовский борщ – это прежде всего холодное первое блюдо, но этот подается горячим.

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Начинка для ушек состоит из гречневой каши, сушеных грибов и отварного яйца. Тесто сделайте по своему проверенному рецепту для вареников.

Литовский борщ с ушками

Литовский борщ с сушеными грибами
Литовский борщ с сушеными грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/

Ингредиенты:

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  • 500 г говяжьих костей;
  • 2 луковицы;
  • 1 маленькая свекла;
  • корень петрушки;
  • 4 ст. л. сметаны (для подачи);
  • соль, перец, лимонная кислота, сахар;
  • укроп, петрушка.

Для ушек:

  • 1 стакан муки;
  • 40 г гречки;
  • 1 луковица;
  • 20 г сушеных грибов;
  • 2 яйца;
  • соль, перец;
  • 50 мл воды.

Обо всех особенностях борща по-флотски и его рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Грибы залить холодной водой, отварить в этой же воде. Отвар сохранить.
  2. Часть грибов мелко нарезать, добавить сваренное вкрутую яйцо, мелко нарезанный пассерованный лук, отварную гречку, зелень, соль и перец. Перемешать.
  3. Добавить сырое яйцо, перемешать – фарш для ушек готов.
  4. Для ушек замесить тесто, как для вареников, тонко раскатать, нарезать на квадраты и сделать ушки с грибным фаршем.
  5. Приготовить костный бульон и соединить с процеженным грибным отваром. Довести до кипения.
  6. Добавить пассерованные морковь, корень петрушки и лук. Немного проварить.
  7. Добавить пассерованную свеклу, довести до кипения. Опустить ушки и готовить несколько минут.
  8. Довести до вкуса солью, перцем, сахаром, лимонной кислотой.
  9. Добавить нарезанные грибы, готовить минуту.
  10. Подавать со сметаной и зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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