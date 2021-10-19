Лучшие рецепты жюльена на день рождения, когда нужна идеальная горячая закуска

Жюльен в том виде, в каком мы его знаем, – исключительно наша выдумка. Французы жюльеном называют способ нарезки овощей, когда из-под ножа они выходят не толще полутора миллиметра. Само слово с французского можно перевести как "июльский". То есть время года, когда много овощей и их нужно активно готовить.
Но тем не менее, наша кулинарная выдумка прочно засела на столах и вполне достойна стать частью праздничного меню. Так что если ищете что-то быстрое и вкусное в качестве горячей закуски на день рождения, можно попробовать жюльен.
Жюльен с белыми грибами и творогом
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Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Белые грибы – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Натуральный йогурт – 20 г
- Творог – 1 ст. л.
- Сыр – 50 г
- Соль, специи
Как приготовить:
- Филе нарезать кубиками и обжарить со специями. Добавить мелко нарезанные лук и чеснок. Готовить 10 минут.
- Добавить мелко нарезанные грибы и готовить еще 10 минут. Тертый сыр смешать с творогом.
- Разложить по формам, сверху выложить сырную массу и запекать 25 минут при 200 градусах.
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Жюльен с помидором и баклажаном
Ингредиенты:
- Баклажан – 1 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Кабачок – половина
- Сливки – 200 мл
- Сыр – 100 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль, перец, зелень
Как приготовить:
- Баклажан тонко нарезать и обжарить в масле с двух сторон. Обжарить нарезанный лук, добавить нарезанные кабачок и помидоры, измельченный чеснок и потушить 10 минут.
- Залить сливками, посолить, поперчить. Добавить натертый сыр и перемешать.
- На дно форм выложить баклажан и залить овощами в сливках.
- Запекать 15 минут при 180 градусах.
Жюльен с рыбой
Ингредиенты:
- Филе красной рыбы, шампиньоны – по 300 г
- Лук – 1 шт.
- Сливки 10% – 350 мл
- Сыр твердый – 100 г
- Мука – 1 ст. л.
- Соль, перец, специи, зелень
Как приготовить:
- Филе промыть, нарезать кубиками. Сыр натереть, лук мелко нарезать. Грибы нарезать тонкими пластинками и обжаривать, пока не испарится жидкость.
- Лук обжарить до мягкости и добавить грибы. Затем добавить рыбу, посыпать мукой, посолить, поперчить и готовить 3-5 минут.
- Влить сливки и готовить, пока соус не загустеет. Разложить по формам, посыпать тертым сыром.
- Выпекать при 200 градусах 7-10 минут.
Жюльен с картошкой, курицей и грибами
Ингредиенты:
- Картофель – 800 г
- Филе – 300 г
- Шампиньоны – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Молоко – 500 мл
- Мука – 50 г
- Сыр – 150 г
- Растительное масло
- Соль, перец, специи, зелень – по вкусу
Как приготовить:
- Картошку нарезать соломкой и обжарить. Курицу и грибы нарезать и отдельно тушить 30 минут. Добавить специи, посолить, поперчить.
- Для соуса растопить сливочное масло, просеять муку, добавить молоко, перемешать. Готовить до загустения и добавить к грибам и курице.
- Когда соус закипит, добавить мелко нарезанный укроп.
- На дно форм выложить картошку. Добавить грибы и курицу, посыпать тертым сыром.
- Запекать 20 минут при 180 градусах.
Жюльен со свининой и шампиньонами
Ингредиенты:
- Свинина, грибы – по 200 г
- Сливки 30% – 250 г
- Сыр – 50 г
- Лук – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Грибы и мясо нарезать соломкой. Лук – тонкими кольцами.
- Обжарить лук 2 минуты, добавить мясо и грибы, готовить еще 20 минут.
- Добавить сливки и протушить 10 минут.
- Разложить в форму, посыпать тертым сыром и выпекать при 180 градусах до появления корочки.
- Украсить зеленью.
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Куриный жюльен с грибами
Ингредиенты на 2 порции:
- Куриное филе, шампиньоны – по 100 г
- Лук репчатый – 50 г
- Сливки 20 % – 100 мл
- Сыр – 50 г
- Растительное масло – 1-2 ст. л.
- Соль, перец, специи, зелень – по вкусу
Как приготовить:
- Курицу, грибы и лук порезать соломкой.
- Все ингредиенты пассеровать на растительном масле. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить сливки, прогреть до загустения.
- Выложить все в формы и посыпать тертым сыром.
- Запекать 10 минут при 200 градусах. Украсить зеленью.