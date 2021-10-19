Лучшие рецепты жюльена на день рождения, когда нужна идеальная горячая закуска

Он удобен тем, что готовится максимально быстро и выглядит презентабельно. Жюльен можно приготовить не только с курицей и грибами, но и с красной рыбой, и даже овощной с баклажаном и кабачком

Рецепты жюльена ко дню рождения / Фото: Depositphotos

Жюльен в том виде, в каком мы его знаем, – исключительно наша выдумка. Французы жюльеном называют способ нарезки овощей, когда из-под ножа они выходят не толще полутора миллиметра. Само слово с французского можно перевести как "июльский". То есть время года, когда много овощей и их нужно активно готовить.

Но тем не менее, наша кулинарная выдумка прочно засела на столах и вполне достойна стать частью праздничного меню. Так что если ищете что-то быстрое и вкусное в качестве горячей закуски на день рождения, можно попробовать жюльен.

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Жюльен с белыми грибами и творогом

Жюльен с белыми грибами и творогом / Фото: instagram.com/innissa_pp/?hl=ru

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Белые грибы – 200 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Натуральный йогурт – 20 г

Творог – 1 ст. л.

Сыр – 50 г

Соль, специи

Как приготовить:

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Филе нарезать кубиками и обжарить со специями. Добавить мелко нарезанные лук и чеснок. Готовить 10 минут. Добавить мелко нарезанные грибы и готовить еще 10 минут. Тертый сыр смешать с творогом. Разложить по формам, сверху выложить сырную массу и запекать 25 минут при 200 градусах.

Жюльен с помидором и баклажаном

Жюльен с помидором и баклажаном / Фото: instagram.com/eliza_gluzskaya/?hl=ru

Ингредиенты:

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Баклажан – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Кабачок – половина

Сливки – 200 мл

Сыр – 100 г

Чеснок – 1 зуб.

Соль, перец, зелень

Как приготовить:

Баклажан тонко нарезать и обжарить в масле с двух сторон. Обжарить нарезанный лук, добавить нарезанные кабачок и помидоры, измельченный чеснок и потушить 10 минут. Залить сливками, посолить, поперчить. Добавить натертый сыр и перемешать. На дно форм выложить баклажан и залить овощами в сливках. Запекать 15 минут при 180 градусах.

Жюльен с рыбой

Жюльен с красной рыбой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Филе красной рыбы, шампиньоны – по 300 г

Лук – 1 шт.

Сливки 10% – 350 мл

Сыр твердый – 100 г

Мука – 1 ст. л.

Соль, перец, специи, зелень

Как приготовить:

Филе промыть, нарезать кубиками. Сыр натереть, лук мелко нарезать. Грибы нарезать тонкими пластинками и обжаривать, пока не испарится жидкость. Лук обжарить до мягкости и добавить грибы. Затем добавить рыбу, посыпать мукой, посолить, поперчить и готовить 3-5 минут. Влить сливки и готовить, пока соус не загустеет. Разложить по формам, посыпать тертым сыром. Выпекать при 200 градусах 7-10 минут.

Жюльен с картошкой, курицей и грибами

Жюльен с картошкой, курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Картофель – 800 г

Филе – 300 г

Шампиньоны – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Молоко – 500 мл

Мука – 50 г

Сыр – 150 г

Растительное масло

Соль, перец, специи, зелень – по вкусу

Как приготовить:

Картошку нарезать соломкой и обжарить. Курицу и грибы нарезать и отдельно тушить 30 минут. Добавить специи, посолить, поперчить. Для соуса растопить сливочное масло, просеять муку, добавить молоко, перемешать. Готовить до загустения и добавить к грибам и курице. Когда соус закипит, добавить мелко нарезанный укроп. На дно форм выложить картошку. Добавить грибы и курицу, посыпать тертым сыром. Запекать 20 минут при 180 градусах.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Жюльен со свининой и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свинина, грибы – по 200 г

Сливки 30% – 250 г

Сыр – 50 г

Лук – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

Грибы и мясо нарезать соломкой. Лук – тонкими кольцами. Обжарить лук 2 минуты, добавить мясо и грибы, готовить еще 20 минут. Добавить сливки и протушить 10 минут. Разложить в форму, посыпать тертым сыром и выпекать при 180 градусах до появления корочки. Украсить зеленью.

Куриный жюльен с грибами

Жюльен с курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 2 порции:

Куриное филе, шампиньоны – по 100 г

Лук репчатый – 50 г

Сливки 20 % – 100 мл

Сыр – 50 г

Растительное масло – 1-2 ст. л.

Соль, перец, специи, зелень – по вкусу

Как приготовить: