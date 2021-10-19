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Лучшие рецепты жюльена на день рождения, когда нужна идеальная горячая закуска

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
19 октября, 13:29
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Он удобен тем, что готовится максимально быстро и выглядит презентабельно. Жюльен можно приготовить не только с курицей и грибами, но и с красной рыбой, и даже овощной с баклажаном и кабачком
Рецепты жюльена ко дню рождения
Рецепты жюльена ко дню рождения / Фото: Depositphotos

Жюльен в том виде, в каком мы его знаем, – исключительно наша выдумка. Французы жюльеном называют способ нарезки овощей, когда из-под ножа они выходят не толще полутора миллиметра. Само слово с французского можно перевести как "июльский". То есть время года, когда много овощей и их нужно активно готовить.

Но тем не менее, наша кулинарная выдумка прочно засела на столах и вполне достойна стать частью праздничного меню. Так что если ищете что-то быстрое и вкусное в качестве горячей закуски на день рождения, можно попробовать жюльен.

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Жюльен с белыми грибами и творогом

Жюльен с белыми грибами и творогом
Жюльен с белыми грибами и творогом / Фото: instagram.com/innissa_pp/?hl=ru

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Белые грибы – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Натуральный йогурт – 20 г
  • Творог – 1 ст. л.
  • Сыр – 50 г
  • Соль, специи

Как приготовить:

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  1. Филе нарезать кубиками и обжарить со специями. Добавить мелко нарезанные лук и чеснок. Готовить 10 минут.
  2. Добавить мелко нарезанные грибы и готовить еще 10 минут. Тертый сыр смешать с творогом.
  3. Разложить по формам, сверху выложить сырную массу и запекать 25 минут при 200 градусах.

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Жюльен с помидором и баклажаном

Жюльен с помидором и баклажаном
Жюльен с помидором и баклажаном / Фото: instagram.com/eliza_gluzskaya/?hl=ru

Ингредиенты:

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  • Баклажан – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Кабачок – половина
  • Сливки – 200 мл
  • Сыр – 100 г
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль, перец, зелень

Как приготовить:

  1. Баклажан тонко нарезать и обжарить в масле с двух сторон. Обжарить нарезанный лук, добавить нарезанные кабачок и помидоры, измельченный чеснок и потушить 10 минут.
  2. Залить сливками, посолить, поперчить. Добавить натертый сыр и перемешать.
  3. На дно форм выложить баклажан и залить овощами в сливках.
  4. Запекать 15 минут при 180 градусах.

Жюльен с рыбой

Жюльен с красной рыбой
Жюльен с красной рыбой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Филе красной рыбы, шампиньоны – по 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки 10% – 350 мл
  • Сыр твердый – 100 г
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль, перец, специи, зелень

Как приготовить:

  1. Филе промыть, нарезать кубиками. Сыр натереть, лук мелко нарезать. Грибы нарезать тонкими пластинками и обжаривать, пока не испарится жидкость.
  2. Лук обжарить до мягкости и добавить грибы. Затем добавить рыбу, посыпать мукой, посолить, поперчить и готовить 3-5 минут.
  3. Влить сливки и готовить, пока соус не загустеет. Разложить по формам, посыпать тертым сыром.
  4. Выпекать при 200 градусах 7-10 минут.

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Жюльен с картошкой, курицей и грибами

Жюльен с картошкой, курицей и грибами
Жюльен с картошкой, курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Картофель – 800 г
  • Филе – 300 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Молоко – 500 мл
  • Мука – 50 г
  • Сыр – 150 г
  • Растительное масло
  • Соль, перец, специи, зелень – по вкусу

Как приготовить:

  1. Картошку нарезать соломкой и обжарить. Курицу и грибы нарезать и отдельно тушить 30 минут. Добавить специи, посолить, поперчить.
  2. Для соуса растопить сливочное масло, просеять муку, добавить молоко, перемешать. Готовить до загустения и добавить к грибам и курице.
  3. Когда соус закипит, добавить мелко нарезанный укроп.
  4. На дно форм выложить картошку. Добавить грибы и курицу, посыпать тертым сыром.
  5. Запекать 20 минут при 180 градусах.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Жюльен со свининой и грибами
Жюльен со свининой и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свинина, грибы – по 200 г
  • Сливки 30% – 250 г
  • Сыр – 50 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Грибы и мясо нарезать соломкой. Лук – тонкими кольцами.
  2. Обжарить лук 2 минуты, добавить мясо и грибы, готовить еще 20 минут.
  3. Добавить сливки и протушить 10 минут.
  4. Разложить в форму, посыпать тертым сыром и выпекать при 180 градусах до появления корочки.
  5. Украсить зеленью.

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Куриный жюльен с грибами

Жюльен с курицей и грибами
Жюльен с курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 2 порции:

  • Куриное филе, шампиньоны – по 100 г
  • Лук репчатый – 50 г
  • Сливки 20 % – 100 мл
  • Сыр – 50 г
  • Растительное масло – 1-2 ст. л.
  • Соль, перец, специи, зелень – по вкусу

Как приготовить:

  1. Курицу, грибы и лук порезать соломкой.
  2. Все ингредиенты пассеровать на растительном масле. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить сливки, прогреть до загустения.
  3. Выложить все в формы и посыпать тертым сыром.
  4. Запекать 10 минут при 200 градусах. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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