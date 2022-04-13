Любимый вкус детства – рецепт тушеной капусты с сосисками

Используйте вареные сосиски или копченые колбаски. Если будут последние, количество соли для капусты нужно немного сократить

Тушеная капуста с сосисками как в детстве / Фото: instagram.com/svetlante

Удивительная история с тушеной капустой – до смешного простое блюдо, а вот найти тех, кто ее не любит, практически невозможно.

Любят ее и в Латвии, причем готовят даже на праздники с самыми неожиданными для нас добавками – яблоками и медом, например.

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Тушеная капуста с сосисками – это то, с чем у многих ассоциируется детский сад и домашние обеды детства. Сосиски добавляли для сытности и для экономии.

Если используете вареные сосиски, то их нужно добавлять практически в конце приготовления. Копченые колбаски забрасывайте пораньше.

Рецепт с канала Всегда Вкусно!

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Тушеная капуста как в детстве

Тушеная капуста как в детстве / Фото: instagram.com/gotovim_s_yanou

Ингредиенты:

капуста – 1 кг (можно больше);

лук, морковь – по 3 шт.;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1,5 ст. л.;

томатная паста – 3 ст. л.;

перец, лавровый лист – по вкусу;

зелень;

сосиски или колбаски.

Если у вас залежалась капуста, то ее можно быстро и вкусно замариновать. Как это сделать – читайте здесь.

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Как приготовить:

Лук нарезать полукольцами. Обжарить на среднем огне три минуты. Морковь натереть, добавить к луку. Готовить три минуты на среднем огне. Капусту тонко нашинковать, добавить часть к луку с морковью, перемешать. Посолить и готовить несколько минут. Добавить остальную капусту, готовить 10-15 минут. Капусту раздвинуть от центра кастрюли или сковороды и добавить томатную пасту. Перемешать, готовить несколько минут. Добавить сахар, перемешать. Готовить на слабом огне 7-10 минут.

Подробней о процессе смотрите в видео.