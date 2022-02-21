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Макароны по-флотски – кто их придумал и рецепт из "Учебника кока" от 1982 года

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 февраля, 10:35
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Фарш правильно делать из отварной говяжьей шеи, варить которую нужно в костном бульоне. Возможно, авторство макарон по-флотски принадлежит все-таки итальянским кокам
Макароны по-флотски
Макароны по-флотски / Фото: dashamalahova.com

В Италии, макаронной по-максимуму стране, есть паста Папы Римского, ее, настоящую, можно попробовать в Риме. Рецепт бережно хранится, и мало кто имеет право вносить в него существенные изменения.

У нас есть скромные, но гордые макароны по-флотски. Еда, которая выручала и будет выручать тысячи хозяек. Это любимое блюдо детства не одного поколения.

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Итак, где и как появились макароны по-флотски и как их приготовить.

Для одесских моряков или все-таки для итальянских?

Существует версия, что впервые макароны по-флотски или, скорее, их прообраз был создан в конце 18-го века в Одессе.

В то время французами была открыта макаронная фабрика. Макароны были недоступны простым людям, а вот моряки зарабатывали неплохо.

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То есть макаронные изделия могли себе позволить. На одном из суден кок приготовил их с мясом.

Более реалистичная версия, что авторами рецепта были все-таки итальянские коки.

Они смешивали отварные макароны с солониной, а не обжаренным говяжьим фаршем.

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А в Швейцарии к макаронам с фаршем подают яблочное пюре. Как приготовить этот вкусный симбиоз – смотрите здесь.

Макароны по-флотски, рецепт от 1982 года

Макароны по-флотски
Макароны по-флотски / Фото: www.craftycookingbyanna.com

Со временем рецепт слегка трансформировался и был сформулирован официально в "Учебнике кока" от 1982 года.

А предлагалось готовить макароны по-флотски так:

Мякоть говядины, именно шейную часть, нарезать кусками. Отварить до готовности ее нужно было в костном бульоне.

Готовое мясо нарезалось на кусочки по 50-100 граммов, затем пропускалось через мясорубку.

Измельченное мясо обжаривалось на разогретом жиру. В конце жарки добавлялся пассированный лук, соль и молотый перец.

Затем нужно было отварить макароны в подсоленной воде и промыть горячей кипяченой водой.

Соединить с фаршем, перемешать и слегка обжарить на сковороде.

И последнее – вкуснее, если ваши макароны будут ребристыми, с выемками. Так они будут лучше держать на себе фарш.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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