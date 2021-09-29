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Макароны, к которым подается яблочное пюре – рецепт комфортной еды из Швейцарии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 сентября, 18:00
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Яблочное пюре можно съесть в качестве десерта. Базовые ингредиенты, кроме макарон, – говяжий фарш, морковь, сельдерей и сыр. Можно заменить фарш беконом или вообще отказаться от мяса
Макароны по-швейцарски
Макароны по-швейцарски / Фото: instagram.com/theswissfoodie/

Это еще одно необычное сочетание вкусов для тех, кто любит расширять свой гастрономический диапазон. Прежде всего – это комфортная еда, ведь это хорошие макароны и ароматный сытный соус. Вместо фарша можно взять бекон или вообще отказаться от мяса, усилив количество сыра. Все это непринципиально. Принципиально яблочное пюре, которое должно стоять рядом.

Когда-то давно это блюдо считалось едой альпийских пастухов, теперь ее можно съесть в приличных заведениях. Если ищете что-то оригинальное для быстрого ужина – попробуйте макароны по-швейцарски.

Макароны по-швейцарски

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Ингредиенты:

  • 500 г фарша (говяжьего);
  • 350 г макарон;
  • по 1 шт. лук, морковь, стебель сельдерея;
  • 250 мл красного сухого вина;
  • 250 мл бульона;
  • 50 мл пюре из помидора;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 лавровый лист;
  • 15 г сливочного масла
  • твердый сыр
  • соль, перец.

Для пюре:

  • 2 шт. яблока;
  • палочка корицы;
  • 120 мл воды;
  • сахар – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Обжарить фарш на сливочном или оливковом масле. Переложить на тарелку.
  2. В той же сковороде обжарить нарезанные кубиком луковицу, морковь и сельдерей со щепоткой соли в течение нескольких минут. Добавить вино, дать испариться.
  3. Вернуть фарш, влить бульон, добавить пюре из помидоров, паприку и лавровый лист.
  4. Тушить под крышкой 25-30 минут, помешивая.
  5. Отварить пасту и слить воду.
  6. Для яблочного пюре смешать в сотейнике мелко нарезанные яблоки с сахаром, палочкой корицы и водой. Довести до кипени. Готовить на медленном огне 7-10 минут.
  7. Смешать пасту с соусом и посыпать тертым сыром. Пюре подавать отдельно.
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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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