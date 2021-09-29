Макароны, к которым подается яблочное пюре – рецепт комфортной еды из Швейцарии

Это еще одно необычное сочетание вкусов для тех, кто любит расширять свой гастрономический диапазон. Прежде всего – это комфортная еда, ведь это хорошие макароны и ароматный сытный соус. Вместо фарша можно взять бекон или вообще отказаться от мяса, усилив количество сыра. Все это непринципиально. Принципиально яблочное пюре, которое должно стоять рядом.
Когда-то давно это блюдо считалось едой альпийских пастухов, теперь ее можно съесть в приличных заведениях. Если ищете что-то оригинальное для быстрого ужина – попробуйте макароны по-швейцарски.
Макароны по-швейцарски
Ингредиенты:
- 500 г фарша (говяжьего);
- 350 г макарон;
- по 1 шт. лук, морковь, стебель сельдерея;
- 250 мл красного сухого вина;
- 250 мл бульона;
- 50 мл пюре из помидора;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 лавровый лист;
- 15 г сливочного масла
- твердый сыр
- соль, перец.
Для пюре:
- 2 шт. яблока;
- палочка корицы;
- 120 мл воды;
- сахар – по вкусу.
Как приготовить:
- Обжарить фарш на сливочном или оливковом масле. Переложить на тарелку.
- В той же сковороде обжарить нарезанные кубиком луковицу, морковь и сельдерей со щепоткой соли в течение нескольких минут. Добавить вино, дать испариться.
- Вернуть фарш, влить бульон, добавить пюре из помидоров, паприку и лавровый лист.
- Тушить под крышкой 25-30 минут, помешивая.
- Отварить пасту и слить воду.
- Для яблочного пюре смешать в сотейнике мелко нарезанные яблоки с сахаром, палочкой корицы и водой. Довести до кипени. Готовить на медленном огне 7-10 минут.
- Смешать пасту с соусом и посыпать тертым сыром. Пюре подавать отдельно.
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