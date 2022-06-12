Он максимально освежает – как приготовить турецкий лимонад

Цитрусовые, лимоны и апельсины, перед тем как пройти через мясорубку, должны охладиться в морозилке минимум восемь часов

Рецепт турецкого лимонада / Фото: Depositphotos

Цитрусовые в напитках – лучший способ охладиться, не пропустите рецепт бамбл-кофе, для него нужен апельсин.

Апельсины добавляются и в турецкий лимонад. Для этого напитка нужно по два лимона и апельсина.

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После того как все будет готово, уберите лимонад в холодильник на четыре часа.

Рецепт нашли на странице aydyn_foodblogger.

Турецкий лимонад

Турецкий лимонад / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

апельсин, лимон – по 2 шт.;

вода – 3 л.

Как приготовить:⠀

Апельсины и лимоны помыть и убрать в морозилку минимум на 8 часов. Разрезать и пропустить через мелкую решетку мясорубки. Добавить кипяченную воду, тщательно перемешать и убрать в холодильник на 4 часа. Процедить, добавить сахар по вкусу.

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