Он максимально освежает – как приготовить турецкий лимонад

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Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 июня, 08:25
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Цитрусовые, лимоны и апельсины, перед тем как пройти через мясорубку, должны охладиться в морозилке минимум восемь часов
Рецепт турецкого лимонада
Рецепт турецкого лимонада / Фото: Depositphotos

Цитрусовые в напитках – лучший способ охладиться, не пропустите рецепт бамбл-кофе, для него нужен апельсин.

Апельсины добавляются и в турецкий лимонад. Для этого напитка нужно по два лимона и апельсина.

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После того как все будет готово, уберите лимонад в холодильник на четыре часа.

Рецепт нашли на странице aydyn_foodblogger.

Турецкий лимонад

Турецкий лимонад
Турецкий лимонад / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

  • апельсин, лимон – по 2 шт.;
  • вода – 3 л.

Как приготовить:⠀

  1. Апельсины и лимоны помыть и убрать в морозилку минимум на 8 часов.
  2. Разрезать и пропустить через мелкую решетку мясорубки.
  3. Добавить кипяченную воду, тщательно перемешать и убрать в холодильник на 4 часа.
  4. Процедить, добавить сахар по вкусу.

Как и зачем в Марокко маринуют лимоны – узнаете в этом материале.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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