Он максимально освежает – как приготовить турецкий лимонад

Рецепт турецкого лимонада / Фото: Depositphotos
Цитрусовые в напитках – лучший способ охладиться, не пропустите рецепт бамбл-кофе, для него нужен апельсин.
Апельсины добавляются и в турецкий лимонад. Для этого напитка нужно по два лимона и апельсина.
После того как все будет готово, уберите лимонад в холодильник на четыре часа.
Рецепт нашли на странице aydyn_foodblogger.
Турецкий лимонад
Турецкий лимонад / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- апельсин, лимон – по 2 шт.;
- вода – 3 л.
Как приготовить:⠀
- Апельсины и лимоны помыть и убрать в морозилку минимум на 8 часов.
- Разрезать и пропустить через мелкую решетку мясорубки.
- Добавить кипяченную воду, тщательно перемешать и убрать в холодильник на 4 часа.
- Процедить, добавить сахар по вкусу.
Как и зачем в Марокко маринуют лимоны – узнаете в этом материале.