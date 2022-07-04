Малиновое, абрикосовое или из крыжовника – какое вы варенье по гороскопу (фото)

Тельцы, которые любят поностальгировать, – малиновое варенье, яркие, дерзкие и своенравные Стрельцы – абрикосовое, а категоричные Львы похожи на варенье из черной смородины

Какое вы варенье по гороскопу / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Мы писали подробный кулинарный гороскоп для всех знаков зодиака. Теперь, в период активной консервации, узнаем, на какое варенье похож каждый из нас, какие черты ассоциируются с той или другой ягодой или фруктами.

Овен – яблочное варенье, повидло

Хранить варенье нужно при температуре от 2 до 12 градусов выше нуля / Фото: Depositphotos

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Авторитетные и сильные Овны поражают своей способностью никогда не сходить с пути и идти четко к цели.

Люди мощные и безоговорочные, иногда с ними сложно находиться рядом. Но они редко отказывают в помощи, часто бывают полезными, как и варенье из яблок.

Телец – малиновое

Малиновое варенье без косточек / Фото: Depositphotos

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Тельцы бывают разные, но основная их часть – люди мудрые, решительные и спокойные. Они любят погружаться в раздумья и ностальгировать.

Любимое варенье из детства – малиновое – это Тельцы.

Близнецы – вишневое

Вишневое варенье на зиму / Фото: Depositphotos, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

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Душистое и красивое варенье очень напоминает Близнецов. Это привлекательные люди, к ним тянутся другие, к ним прислушиваются.

Но не стоит их нервировать – Близнецы очень резко могут поменяться. До неузнаваемости. Вишневое варенье – это их варенье.

Здесь собраны три знака зодиака, которые лучше всех умеют готовить.

Рак – черничное

Раки любят приносить пользу близким, как и черничное варенье – зрению / Фото: Depositphotos

Вероятно, одно из самых полезных варений. Это известно людям с проблемами зрения. У Раков со внутренним зрением все хорошо – они разбираются в людях, понимают ситуацию, всегда анализируют, они улыбчивы. В их окружении только избранные.

Лев – варенье из черной смородины

Заготовки из черной смородины / Фото: freepik.com

Особая ягода. То есть если вам удалось ее распробовать и оценить неповторимый вкус, то она станет одной из ваших любимых.

Так и со Львами – сначала резкие и категоричные, но если они вам доверяют, то примут со всеми недостатками. Большинство Львов любят сладкое, в варенье из черной смородины сахара можно класть побольше.

Читайте в этом материале, как вы сок по гороскопу.

Дева – варенье из красной смородины

Желе из красной смородины / Фото: Depositphotos

Это кисло-сладкая ягода идеальной формы. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. А еще красная смородина особенно вкусная, когда превращается в варенье.

Весы – клубничное

Идеальное клубничное варенье для идеальных Весов / Фото: Depositphotos

Это варенье, к которому сложно придраться. Как и к Весам. Вот умеют эти люди грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.

Скорпион – варенье из крыжовника

Варенье из крыжовника – дело непростое, как и общение со Скорпионами / Фото: Depositphotos

Редкое варенье, на любителя. Но вкусное. Саму ягоду сложно обрывать, да и варенье из крыжовника – дело непростое. Как и общаться со Скорпионами.

Ведь они не любят, когда им перечат и с ними не соглашаются. Могут сказать горькую правду в глаза, не задумываясь.

Стрелец – абрикосовое

Яркое абрикосовое варенье – это яркие Стрельцы / Фото: Depositphotos

Яркое варенье, как и Стрельцы. Вот эти люди, в большей своей массе, практически не унывают и не терпят однообразия. Этим они и привлекают к себе.

Есть один минус – эти люди быстро увлекаются чем-то и так же быстро теряют к этому интерес. Как и абрикосовое варенье: очень вкусно, но много не съешь.

Козерог – варенье из ревеня

Козероги, которых сложно понять, – варенье из ревеня / Фото: Depositphotos

Очень необычное варенье, нестандартное. Не из ягод и не из фруктов. Вот так смотришь на Козерогов и думаешь – вот что опять им не так?

Никогда эти люди не скажут, что у них в голове. Но их напористости и уверенности в себе можно позавидовать.

Водолей – сливовое

Водолеи, которые всегда стремятся к оригинальности, выберут сливовое варенье с цедрой / Фото: Depositphotos

У Водолеев репутация очень интеллектуальных людей. Они умеют решать проблемы и, как правило, довольно прогрессивны.

А еще Водолеи всегда стремятся к оригинальности, поэтому даже свое сливовое варенье могут сварить по-особенному, например, с цедрой цитрусовых.

Рыбы – грушевое

Рецепты заготовок на зиму из груш / Фото: Depositphotos

Груша практически никогда не разочарует. Идеальная обтекаемая форма этого фрукта напоминает о женственности Рыб, а нежная мякоть – об их ранимости.

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