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Маринады для мяса в духовке и на сковороде – рецепты для свинины, говядины и курицы

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
14 сентября, 13:16
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Эти маринады можно применять не только для приготовления в духовке, но и на сковороде. Главное – это мариновать мясо в стеклянной, не в алюминиевой посуде. Если выберете маринад на основе соевого соуса, кладите как можно меньше соли
Рецепты маринадов для мяса в духовке
Рецепты маринадов для мяса в духовке / Фото: Depositphotos

Для ароматного мяса мангал и огонь не обязателен, его можно приготовить в домашних условиях. Речь пойдет о маринованном мясе, потом запеченном в духовке или пожаренном на сковороде. Для начала нужно купить хорошее мясо, приготовить удачный маринад и оставить в нем продукт на несколько часов. Мариновать рекомендуют в стеклянной посуде и как можно дольше. В первую очередь это касается говядины. Количество ингредиентов – на 500 г мяса, учитывайте это при расчете на свое количество продукта.

Маринады для курицы

Маринады для курицы в духовке
Маринады для курицы в духовке / Фото: instagram.com/pp_yulipuli/

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Медово-горчичный

  • 70 г жидкого меда
  • 50 г французской зерновой горчицы
  • четверть лимона
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 5 зуб. чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок петрушки
  • соль – по вкусу

Йогуртовый

  • 1 ст. натурального йогурта (можно заменить кефиром)
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. карри
  • 1 ч. л. куркумы
  • 1 ч. л. кардамона
  • соль – по вкусу

Для куриных крыльев (500 г)

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  • по 50 г соевый соус, кетчуп
  • по 1 ч. л. сладкая паприка, копченая паприка
  • по 0, 5 ч. л. сухой имбирь, сухой чеснок

Как применять

1/5 маринада нужно оставить. Ним можно поливать мясо в процессе запекания.

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Маринады для свинины

Мясо в луковом маринаде
Мясо в луковом маринаде / Фото: Depositphotos

На основе соевого соуса (на 300 г мяса)

  • 2 ст. л. горчица
  • 30 г соевый соус
  • соль, перец – по вкусу
  • 2 зуб. чеснок

Маринад для свиной вырезки в духовке (2-2,5 кг)

  • 2-3 ст. л. соевый соус
  • 2 ч. л. горчица
  • 1 ч. л. мед
  • 3 зуб. чеснок
  • смесь перцев, паприка, соль

Как применять

Перед запеканием мясо должно постоять в этом маринаде минимум 2 часа.

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Маринады для говядины

Маринад для говядины
Маринад для говядины / Фото: Depositphotos

Для говядины в духовке

  • 250 г помидоры резанные в собственном соку
  • по 1 ст. л. бальзамический уксус, соль крупная, орегано
  • 3 ст. л. оливковое масло
  • 1 ч. л. мед

Как применять

Мариновать 5-7 часов.

Для говядины на сковороде

  • 1 ст. л. винный уксус ⠀
  • 2 ст. л. соевый соус
  • половина луковицы⠀
  • 2 ст. л. оливковое масло
  • соль, перец – по вкусу ⠀

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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