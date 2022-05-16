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Маринованная редиска – простой рецепт хрустящей закуски на зиму

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 мая, 12:11
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Это вкусный способ использовать редис с сухой и жесткой кожурой. В процессе маринования он утратит свою природную горечь
Маринованная редиска на зиму - рецепт
Маринованная редиска на зиму - рецепт / Фото: instagram.com/foodphotobakery

Если вы считаете себя любителем редиса, то как правило мы едим его просто так или используем в салатах.

Если вы хотите есть редиску не только в сезон, нужно превратить ее в хрустящую пряную закуску. На странице foodphotobakery предлагают замариновать редиску с морковью. Для остроты можете добавить немного перца.

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Закуска храниться в хорошо закрученных банках в темном прохладном месте.

Маринованная редиска

Маринованная редиска
Маринованная редиска

Ингредиенты:

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  • 500 г редиса;
  • 3-5 зуб. чеснока;
  • укроп, петрушка.

Для маринада на 1 литр:

  • 6 ч. л. сахара;
  • 3 ч. л. соли;
  • острый перец – по желанию и по вкусу;
  • 5-7 перец горошком;
  • 1 лавровый лист;
  • 100 мл уксуса 6%.

Как приготовить:

  1. Чеснок и редиску нарезать пластинами, зелень – мелко. Разложить в стерилизованные банки.
  2. Закипятить воду, добавить соль, сахар, перец, нарезанный острый перец (если используете) и лавровый лист. Кипятить 10 минут, влить уксус.
  3. Горячий маринад процедить и залить редиску. Закрыть крышкой и оставить до остывания.

И еще один рецепт легкого салата, туда тоже идет редис, читайте здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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