Маринованный перец с базиликом и чесноком – от этой закуски сложно отказаться

Чем дольше перцы будут мариноваться, тем лучше – так утверждает автор этой закуски Сахара Бохоски. То есть если захотите приготовить это блюдо впрок, то смело ставьте его в холодильник.
Ну и доставайте, когда захочется подчеркнуть вкус сыра или мяса. Болгарский перец вообще отлично сочетается с любым мясом. Еще маринованный перец можно есть с крекерами и оливками или просто положить на бутерброд.
Маринованный перец с базиликом и чесноком
Ингредиенты:
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- Болгарский перец разных цветов – 1 кг
- Свежий базилик
- Чеснок измельченный – 3 зуб.
- Оливковое масло – 100-150 г
- Соль, перец и другие специи – по вкусу
Как приготовить:
- Перец обжарьте на сухой сковороде примерно 20 минут со всех сторон. Дайте остыть. Очистите кожуру и нарежьте полосками.
- Переложите в миску и добавьте веточки базилика, чеснок, масло, соль и перемешайте. Дайте постоять при комнатной температуре не менее 1 часа.
- Сверху выложите листья базилика непосредственно перед подачей на стол.