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Маринованный перец с базиликом и чесноком – от этой закуски сложно отказаться

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 октября, 15:03
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Эффектней будет, если взять перец разных цветов. Количество чеснока и другие дополнительные специи вы регулируете сами. Эту закуску можно подавать к мясу или сыру
Маринованный перец с базиликом и чесноком
Маринованный перец с базиликом и чесноком / Фото: www.bonappetit.com

Чем дольше перцы будут мариноваться, тем лучше – так утверждает автор этой закуски Сахара Бохоски. То есть если захотите приготовить это блюдо впрок, то смело ставьте его в холодильник.

Ну и доставайте, когда захочется подчеркнуть вкус сыра или мяса. Болгарский перец вообще отлично сочетается с любым мясом. Еще маринованный перец можно есть с крекерами и оливками или просто положить на бутерброд.

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Маринованный перец с базиликом и чесноком

Ингредиенты:

  • Болгарский перец разных цветов – 1 кг
  • Свежий базилик
  • Чеснок измельченный – 3 зуб.
  • Оливковое масло – 100-150 г
  • Соль, перец и другие специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Перец обжарьте на сухой сковороде примерно 20 минут со всех сторон. Дайте остыть. Очистите кожуру и нарежьте полосками.
  2. Переложите в миску и добавьте веточки базилика, чеснок, масло, соль и перемешайте. Дайте постоять при комнатной температуре не менее 1 часа.
  3. Сверху выложите листья базилика непосредственно перед подачей на стол.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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