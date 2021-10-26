Маринованный перец с базиликом и чесноком – от этой закуски сложно отказаться

Эффектней будет, если взять перец разных цветов. Количество чеснока и другие дополнительные специи вы регулируете сами. Эту закуску можно подавать к мясу или сыру

Маринованный перец с базиликом и чесноком / Фото: www.bonappetit.com

Чем дольше перцы будут мариноваться, тем лучше – так утверждает автор этой закуски Сахара Бохоски. То есть если захотите приготовить это блюдо впрок, то смело ставьте его в холодильник.

Ну и доставайте, когда захочется подчеркнуть вкус сыра или мяса. Болгарский перец вообще отлично сочетается с любым мясом. Еще маринованный перец можно есть с крекерами и оливками или просто положить на бутерброд.

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Маринованный перец с базиликом и чесноком

Ингредиенты:

Болгарский перец разных цветов – 1 кг

Свежий базилик

Чеснок измельченный – 3 зуб.

Оливковое масло – 100-150 г

Соль, перец и другие специи – по вкусу

Как приготовить: