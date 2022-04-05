Марокканский морковный салат – полезный рецепт специально для Раков

Людей, рожденных под созвездием Рак, сложно назвать активными в общении и в обществе в целом, если сравнить их, например, с Овнами.
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Но и среди Раков есть те, кого можно назвать душой компании. Правда, не слишком большой и шумной компании.
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Привлекают к себе представители этого знака зодиака прежде всего своей цепкостью и способностью сориентироваться в любой ситуации.
Этот марокканский салат из моркови и с интересной заправкой Раки оценят. В нем много витаминов и исполнен в очень интересных вкусовых сочетаниях.
Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.
Полезный марокканский морковный салат для Раков
Ингредиенты:
- по 3 ст. л. оливкового масла, яблочного уксуса;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ст. л. меда;
- по 1 ч. л. дижонской горчицы, порошка карри;
- соль, перец;
- 4 стакана тертой моркови;
- петрушка, зеленый лук;
- 100 г обжаренных семечек подсолнуха;
- 100 г изюма.
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Как приготовить:
- Соедините оливковое масло, уксус, измельченный чеснок, мед, горчицу, карри, соль и перец.
- Нарежьте петрушку и лук.
- Если семечки сырые, обжарьте на сухой сковороде 3-5 минут.
- Смешайте морковь, петрушку, зеленый лук, семена подсолнечника, изюм и заправку и подавайте.
Подробней об этом морковном салате смотрите в видео.