Майонез на молоке и без яиц – готовится за 10 минут и точно полезнее магазинного

Он идеально подойдет как для салатов, так и для бутербродов. Молоко и растительное масло должны быть комнатной температуры. Также нужны лимонный сок, сушеный чеснок и немного горчицы

Домашний майонез / Фото: Инстаграм

Процесс поиска новогодних блюд и закупки продуктов для многих начался. И многие стараются не покупать необходимую для множества рецептов горчицу, а делать ее самостоятельно.

То же самое касается майонеза. Рецептов домашнего соуса очень много. Время для экспериментов есть, так что попробуйте и этот рецепт.

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Его автор – Калнина Наталья – уточняет, что жирность молока не имеет значения. Главное, чтобы оно было комнатной температуры иначе майонез не получится.

Домашний майонез

Ингредиенты:

Молоко (комнатной температуры) – 100 мл

Растительное масло – 200 мл

Лимонный сок – 2 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Чеснок сушеный – 1/3 ч. л.

Соль – 1/2 ч .л.

Как приготовить:

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