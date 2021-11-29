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Майонез на молоке и без яиц – готовится за 10 минут и точно полезнее магазинного

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 ноября, 17:30
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Он идеально подойдет как для салатов, так и для бутербродов. Молоко и растительное масло должны быть комнатной температуры. Также нужны лимонный сок, сушеный чеснок и немного горчицы
Домашний майонез
Домашний майонез / Фото: Инстаграм

Процесс поиска новогодних блюд и закупки продуктов для многих начался. И многие стараются не покупать необходимую для множества рецептов горчицу, а делать ее самостоятельно.

То же самое касается майонеза. Рецептов домашнего соуса очень много. Время для экспериментов есть, так что попробуйте и этот рецепт.

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Его автор – Калнина Наталья – уточняет, что жирность молока не имеет значения. Главное, чтобы оно было комнатной температуры иначе майонез не получится.

Домашний майонез

Ингредиенты:

  • Молоко (комнатной температуры) – 100 мл
  • Растительное масло – 200 мл
  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Чеснок сушеный – 1/3 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч .л.

Как приготовить:

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  1. В стакан блендера влить молоко. Добавить растительное масло комнатной температуры. Взбить.
  2. Как только майонез загустел, добавить горчицу, сухой чеснок, соль лимонный сок. Взбить до густого состояния. Хранить в контейнере в холодильнике.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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